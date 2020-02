Merken Gemerkt

24.02.2020

Präzisionsmessung für ADAS-Testing und autonomes Fahren Messen und Testen

Die aktualisierte dritte Generation der Messlösung RT3000 v3 von OxTS wird für Euro-NCAP-Tests und autonome Fahrzeugvalidierungsprojekte genutzt. Die One-Box Car-to-Car und Car-to-X Messlösung führt Präzisionsmessungen für ADAS-Testing und autonomes Fahren aus.

Es stehen diverse Modellvarianten und Upgrades zur Verfügung. © DTC GmbH Navigation & Security Solutions

Die MEMS-IMU und RTK-fähigen GNSS-Empfänger sind in der neuen Generation vollständig integriert. Es können Echtzeitdaten zu Position, Ausrichtung, Geschwindigkeit und Beschleunigung von bis zu vier mobilen Targets in Relation zum Testfahrzeug erfasst werden. Selbst bei komplexen Testszenarien ist nur ein Gerät im Einsatz, was reduzierte Rüstzeiten bedeutet.

Integrierte RT-Range und RT-Lane Funktionalität

Die Integration des RT-Range Hunter Prozessors direkt in die RT3000 v3-Unit verbessert die Funktionalität dieser neuen Sensor Generation. ADAS-Testingenieure müssen immer komplexere Tests fristgerecht und mit minimalem Aufwand durchführen. Mit der Produktgeneration V3 von OxTS wird nur noch ein Gerät verbaut und konfiguriert, sodass weniger Zeit aufgewendet werden muss, um die benötigten Messdaten zu erhalten. Das One-Box-Komplettsystem bietet die Kombination aus Positionierungsmessung und Realtime-Verarbeitung zu objektiven ADAS Ergebnissen nach globalen NCAP- und NHTSA-Standards.

Durch den internen NTRIP-Client wird nur noch eine Internet-Verbindung benötigt. Das ist ein Vorteil, da bei autonomen Fahrversuchen der NTRIP-RTK-Service auf öffentlichen Straßen immer mehr erforderlich ist. Der RT-Range Hunter Prozessor ist direkt in die RT3000 v3-Unit verbaut, in welcher GNSS, IMU, On-Board-Datenaufzeichnung sowie Echtzeitverarbeitung integriert sind. Integriertes Dual-GPS und GLONASS sorgt für erhöhte Positionsgenauigkeit in jedem Gelände.

Es wird eine 100 oder 250 Hz Datenausgaberate spezifiziert. Durch den eingebauten WLAN-Router im Next-Generation RT-Modell, gestaltet sich die Konfiguration und Datenextraktion einfach. Das Gerät kann über WLAN konfiguriert werden.

