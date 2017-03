Merken Gemerkt

06.03.2017

Präzise Messung von Zeit-, Frequenz- und Phasenwerten

Die Firma K+K Messtechnik bietet unter der Bezeichnung FXE-m neue mobile Messgeräte zur präzisen Erfassung von Zeit-, Frequenz- und Phasenwerten. Immer dann, wenn es um sehr genaue Taktgeber oder Messungen von Orts- und Zeitdifferenzen geht, also z. B. bei der zeitgleichen Erfassung von Messwerten an weit entfernten Orten, kommt die Messtechnik von K+K zum Einsatz.

© K+K Messtechnik

Typische mit FXE-m erreichbare Messfehler sind 1x10-11 @ 1s im Frequenzbereich bzw. 12 ps im Phasenbereich. Diese lassen sich durch Langzeitmessungen und Einsatz mathematischer Verfahren noch auf bis zu 3-x10-13 bzw. 1 ps verbessern. Schon in der Grundversion können 4 Eingangssignale gemessen werden; es sind jedoch auch große Systeme mit 12 und 24 Kanälen - typischerweise dann in 19"-Einschub-Technik - lieferbar. Als Referenzfrequenz kann ein integrierter OCXO oder ein externer 10-MHz-Takt verwendet werden. Die FXE-Geräte lassen sich in bestehende Netzwerke einbinden, wobei alle gängigen Schnittstellen wie Ethernet, CAN, USB, Bluetooth usw. unterstützt werden. Visualisierungs- und Protokollierungs-Software für Windows, Linux, Labview und mobile Geräte steht ebenfalls zur Verfügung; kundenspezifische Anpassungen sind möglich. Die Stand-Alone-Variante kann direkt vor Ort eingesetzt und lokal über einen Touchscreen bedient werden.

www.kplusk-messtechnik.de