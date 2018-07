Merken Gemerkt

20.07.2018

Power Management für ADAS-Stromversorgungen

Mit einer neuen Serie von Power-Management-ICs von Maxim Integrated lassen sich Stromversorgungen von ADAS-Funktionen (Advanced Driver Assistance System) optimieren. Die PMICs bieten die Leistungsfähigkeit, die geringe Größe, die Effizienz und den Schutz, den moderne Auto-Subsysteme benötigen.

Mit den Power-Management-ICs (PMICs) können Entwickler die Stromversorgung von ADAS-Funktionen optimieren. ADAS-Funktionen, die bereits heute oder in Kürze verpflichtend sind, erhöhen die Fahrzeugsicherheit und verbessern das Fahrerlebnis. Dazu gehören intelligente Bremsfunktionen zur Kollisionsvermeidung, GPS/Navigation, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhalteassistenten und Rückfahr-/Umgebungskameras. Zwar wird diesen Funktionen in der Entwicklung viel Aufmerksamkeit gewidmet, doch die Handhabung der Stromversorgung in elektrisch rauen Fahrzeugumgebungen stellt laut Maxim eine weniger stark beachtete und dennoch kritische Herausforderung für ADAS-Systementwickler dar.

Die PMIC-Reihe umfasst folgende Bauteile:

Den synchronen Zwei-Kanal-Abwärtswandler MAX20019: Er bietet laut Hersteller die kleinste zweikanalige 3,2-MHz-Stromversorgung der Industrie mit einer Gehäusegröße von 2 mm × 3 mm.

Den Vierfach-Kamera-Power-Schutz MAX20087: Das ASIL B/D-geeignete Kameramodul-Schutz-IC enthält eine I2C-Schnittstelle zur Meldung von Über-/Unterspannung sowie Fehlerzuständen; es überwacht bis zu vier 600-mA-Koaxialkanäle und isoliert Fehler von einzelnen Kameramodulen.

Die synchronen Abwärtswandler MAX20075 und MAX20076: Sie erreichen einen Spitzenwirkungsgrad von 91% beim Einsatz in Always-On-Anwendungen und verfügen gleichzeitig über eine 40-V-Load-Dump-Toleranz.

Den DC/DC-Wandler mit drei Ausgängen MAX20014: Er enthält einen synchronen Aufwärts- und zwei synchrone Abwärtswandler; er hat eine Schaltfrequenz von 2,2 MHz und eine Spread-Spektrum-Funktion für reduzierte Störabstrahlung und ist in einem 4 mm x 4 mm Gehäuse erhältlich.

Maxims anwendungsoptimierte ICs regeln, steuern und schützen die Stromversorgung. Diese Produkte lösen Probleme für ADAS-Systementwickler, indem sie eine Kombination aus Gehäusegröße, hoher Betriebseffizienz, niedrigem Ruhestrom, integriertem elektrischen ASIL B/D-Schutz und reduzierter Störabstrahlung (EMI) bieten. © Maxim Integrated

