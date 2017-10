Merken Gemerkt

31.10.2017

Positionssensoren mit 12-Bit-Ausgangssignal über PSI5-Interface

ams bringt die Positionssensoren AS5172A/B. Sie können laut Hersteller die Anforderungen an die funktionale Sicherheit gemäß ISO 26262 erfüllen. Beide Varianten liefern ein digitales 12-Bit-Ausgangssignal über das PSI5 Zwei-Draht Interface. Beide Bausteine unterstützt die PSI5-Protokolle 1.3 und 2.1.

Die AS5172A/B SoCs sind kontaktlose, komplett auf einem Chip integrierte magnetische Positionssensoren. Ein zweipoliger Magnet wird über oder unter dem IC platziert und der Baustein liefert dessen absolute Winkelposition über einen Bereich von 360°.

Die AS5172A/B Sensoren wurden laut AMS gemäß des ISO 26262 Standards und des dort spezifizierten SEooC (Safety Element out of Context) entwickelt. Eine Vielzahl von Diagnosefunktionen im Sensorbaustein überwacht die Richtigkeit der ermittelten Messgröße.

Die AS5172A/B-Sensoren sind AEC-Q100-qualifiziert. Durch die interne Auflösung von 14 Bit kann der Baustein so programmiert werden dass eine Magnetdrehung von 10° bereits den vollen Hub des Ausgangssignals ergibt. Die Sensoren sind für den Einsatz in Anwendungsbereichen wie Chassis Höhenstands-Sensor, Brems-, Gas- und Drosselklappenpositionserkennung, Gangschaltung, elektronische Servolenkung oder Abgasrückführung geeignet.

Basierend auf der Hall-Sensor Technik kommt bei den AS5172A/B ICs ein differenzielles Messprinzip zum Einsatz. Dieses Prinzip macht die Sensoren gegen magnetische Streufelder resistent. Solche Streufelder treten insbesondere in elektrifizierten Fahrzeugen (EV, HEV, PHEV) und bei großen Elektromotoren wie z.B. in der Servolenkung auf.

Technische Details

Die Hall-Sensor-Front-Ends der AS5172A/B Bausteine unterstützen einen Messwertbereich der Magnetflussdichte von 10 bis 90 mT. Die ICs arbeiten in einem Stromversorgungsbereich von 4 bis 16,5V. Die Versorgungs- und Ausgangspins sind gegen Überspannungen bis zu +20V geschützt. Der Versorgungsanschluss bietet zusätzlich Verpolungsschutz bis zu -18V. Die ICs können über den Versorgungspin mit dem UART Protokoll programmiert werden.

Die AS5172A/B Sensoren sind im TSSOP14 Gehäuse (AS5172B) oder in einem SIP (System in Package)-Gehäuse (AS5172A) verfügbar. Die SIP-Variante beinhaltet den AS5172 Sensor und zwei Kondensatoren. Die SIP Technologie ermöglicht das Bestehen von System-ESD und EMV-Tests auf Komponentenebene und damit Moduldesigns ohne zusätzliche Leiterplatte. Die AS5172A/B Sensoren arbeiten in Temperaturbereichen von -40°C bis 125°C (A) bzw -40°C bis 150°C (B).

Die magnetischen Positionssensoren sind ab sofort in Produktionsmengen verfügbar. Der Stückpreis beträgt 3,28 US$ (AS5172A) bzw 2,69 US$ (AS5172B) bei Bestellmengen von 1.000 Stück. Evaluation-Boards sind verfügbar.

Das AS5172 Block-Diagramm © AMS

weitere Informationen zum AS5172A

weitere Informationen zum AS5172B