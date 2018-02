Merken Gemerkt

Merken

26.02.2018

Positionierungstechnologie für den Zentimeter-Bereich Navigation

u-blox hat die Technologieplattform u-blox F9 angekündigt, die Positionierungslösungen für Massenmarkt-Anwendungen in den Bereichen Industriegüter und Automotive liefert. Die Plattform kombiniert Multiband-GNSS-Technologie mit Dead Reckoning und Kompatibilität mit einer Reihe von GNSS-Korrekturdaten-Diensten.

© u-blox

Damit erreicht sie laut Anbieter eine Genauigkeit bis in den Zentimeterbereich. Die Plattform u-blox F9 bildet die Grundlage für die nächste Generation von u-blox Positionierungsmodulen. Durch die Verwendung von GNSS-Signalen in mehreren Frequenzbändern (L1/L2/L5) kann sie durch ionosphärische Störungen verursachte Positionierungsfehler korrigieren und eine schnelle Positionsbestimmung nach dem Einschalten (Time To First Fix, TTFF) ermöglichen.

Das System hat die Fähigkeit, Signale aller GNSS-Konstellationen zu empfangen (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou). Selbst ohne die Verwendung von Korrekturdiensten erreicht F9 nach Angabe von u-blox zuverlässig eine metergenaue Präzision. Zur Steigerung der Genauigkeit bietet die Plattform optionale RTK-Technologie (Real Time Kinematic), was die Voraussetzung ist für zentimetergenaue Positionsbestimmung. Neben einer offenen Schnittstelle zu bestehenden GNSS-Korrekturdiensten unterstützt die F9 die neuen, modernen SSR-GNSS-Korrekturdienste.

Zu den Anwendungen der Technologie im Bereich Automotive gehören Navigation auf Fahrspurebene für Head-Up Displays und Infotainmentsysteme sowie V2X-Kommunikation (Vehicle-to-Everything), was eine Voraussetzung für hochautomatisiertes Fahren und vollkommen autonome Fahrzeuge darstellt.

Im Bereich Industriegüter ermöglicht u-blox F9 die breite Einführung von kommerziellen Anwendungen für unbemannte Fahrzeuge. Hierzu gehören auch Drohnen und Landfahrzeuge wie etwa schwere LKW oder Rasenmäher-Roboter. Produkt-Muster sollen im Verlauf des Jahres 2018 verfügbar sein.

weitere Informationen