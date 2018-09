Merken Gemerkt

11.09.2018

Positionierungssoftware von HERE mit IoT-Chipsatz von Altair kombiniert Tracking

HERE Technologies, Entwickler von digitalen Karten und ortsbasierten Diensten, und Altair Semiconductor, Anbieter von IoT-Funk-Chipsätzen, arbeiten gemeinsam an IoT-Tracking-Lösungen. Dazu integrieren sie die HERE Tracking- und Positionierungssoftware in Altairs ALT1250 Dual-Mode LTE Cat-M1 / NB-IoT-Chipsatz.

Die Synergien zwischen der Software von HERE und den Algorithmen von Altair sollen es Kunden von HERE, Systemintegratoren und Herstellern von Tracking-Geräten künftig ermöglichen, hardwarebasierte Sicherheit zu bieten. Die beiden Unternehmen planen den Gesamtstromverbrauch von End-to-End-Tracking-Anwendungen zu reduzieren, indem sie die Kommunikation des Geräts mit der Cloud optimieren.

Die Kombination der ortsbezogenen Technologie von HERE für das präzise Tracking von Gütern mit den IoT-Fähigkeiten des ALT1250 Chipsatzes unterstützt Anwender dabei, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aufgrund ihrer Kosteneffizienz ist die Technologie nach Angaben der Partner für das Tracking sowohl in Innenräumen als auch in Außenbereichen in unterschiedlichsten Szenarien geeignet. Dazu gehören etwa die Verfolgung von Fabrik- oder Baumaschinen, Lagerbeständen, Rollcontainern und Paketen, die sich innerhalb eines Logistiknetzwerks bewegen. Die Technologie ermöglicht lange Batterielaufzeiten, sodass Geräte nicht erneut aufgeladen werden müssen.

