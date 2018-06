Merken Gemerkt

14.06.2018

Plug-in Schütz für Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge Ladesysteme

TE Connectivity kündigte ein EVC 80 Hochvoltschütz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge an. Dieses Produkt erweitert das Angebot des Herstellers an Schützen, die speziell für Hochspannungsanforderungen in Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen sowie für Ladesysteme in Fahrzeugen ausgelegt sind.

© TE Connectivity

Mit einem Dauerstrom von bis zu 80 A und einem Spannungsbereich von bis zu 450 V ist das Hochvoltschütz in Anwendungen mit niedrigerem Strombedarf sowie für das Vorladen und als Hilfsschütz bei Batterien mit höherer Leistung verwendbar. Mit einer hermetisch abgedichteten, stickstoffgefüllten Kontaktkammer ausgestattet bietet es Sicherheit sowie hohe Lebensdauer und Leistung auf kompaktem Bauraum.

Durch den niedrigeren Stromverbrauch kann das Schütz als Hochvoltschütz in Hybridelektrofahrzeugen fungieren und Leistung von der Batterie zum Auto transferieren oder als Hilfsschütz in vollelektrischen Fahrzeugen eingesetzt werden. Die kleinere Gehäusegröße ermöglicht ein effizienteres Layout der Batterietrennungseinheit (BDU), sowie eine verbesserte Wärmeableitung.

Mit Gesamtabmessungen von 50 mm x 40 mm x 37 mm ist das Bauteil für Anwendungen auf engstem Raum optimiert. Gemäß der Auslegung für Anwendungen im Stromverteiler (Bus Electrical Center, BEC) von OEMs ist dieses steckbare Schütz nicht verpolungsempfindlich und vereinfacht so die Spulenansteuerung. Die Bauweise mit abgeschirmtem Außenkern bietet verbesserte EMV-Eigenschaften. Die Konformität mit den Normen der IEC 6469 ist bereits durch Tests bestätigt.

Technische Eigenschaften

Hermetisch abgedichtet, beinhaltet Stickstoff

Betriebsspannung von bis zu 450 VDC

Dauerstrom von bis zu 80 A bei -40oC bis +85oC

50 g Schockfestigkeit (richtungsabhängig unter Last)

Spannungsfestigkeit von 2.920 V DC/Fehlerstrom von 1 mA

Isolationswiderstand größer als 1 GΩ bei 500 V

