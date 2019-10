Merken Gemerkt

Merken

17.10.2019

Plug-in automatisiert Testausführung in Build-Umgebungen Testen

Für den Einsatz der Testautomatisierungs-Lösung EXAM im Continuous Integration Process (CIP) hat MicroNova ein EXAM REST-API Plug-in entwickelt. Das Plug-in automatisiert die Testausführung in Build-Umgebungen (wie beispielsweise Jenkins) und steigert so die Effizienz bei der Steuergeräteabsicherung. Mehr Ergebnisse stehen schneller zur Verfügung und lassen sich direkt und kontinuierlich in den Entwicklungsprozess zurückführen.

Christoph Menhorn, Leiter Testautomation bei MicroNova, betont: „Gegenüber einem manuellen Teststart mit hohem Konfigurationsaufwand sinkt die Fehleranfälligkeit durch die Automatisierung von Konfiguration und Start deutlich und stellt damit eine gleichbleibend hohe Qualität sicher.“ © MicroNova

Build-Umgebungen spielen in der Steuergeräteentwicklung eine immer wichtigere Rolle bei den zugehörigen Software-Tests, da kurze Entwicklungszyklen sowie der kontinuierliche Anstieg von Fahrzeugfunktionen und Variantenvielfalt die Komplexität und somit die Ansprüche an Testwerkzeuge und -automatisierung erhöhen. Derzeit werden die Testfälle in der Regel manuell an Prüfständen durch Testdesigner bzw. -koordinatoren ausgeführt. MicroNova hat diesen Vorgang für EXAM automatisiert: Für die Jenkins-Plattform bindet das REST-API Plug-in die Testautomatisierungslösung in den Workflow der kontinuierlichen Entwicklung ein (Continuous Integration (CI)).

Continuous Integration bei ECU-Tests

Das Plug-in verbindet das CI-System Jenkins via REST-Schnittstelle mit EXAM und ermöglicht so die Remote-Steuerung der Testautomatisierungslösung. Dadurch lassen sich Tests in unterschiedlichen Software-Entwicklungsstufen automatisiert und kontinuierlich durchführen. Das verbessert die Auslastung der eingesetzten Testressourcen und ermöglicht eine sehr schnelle Nutzung der Ergebnisse im Entwicklungsprozess. So lassen sich Testaufwände sowie Fehlerquellen im Testablauf langfristig reduzieren.

© MicroNova

Funktionsweise

Continuous Integration mit EXAM erfordert zwei Bestandteile: Ein Jenkins Plug-in und ein EXAM REST-API Plug-in. Das Jenkins Plug-in steht auf der Website https://jenkins.io/ unter OpenSource-Lizenz (MIT) zum Download bereit. Das EXAM REST-API Plug-in stellt MicroNova lizenzpflichtig zur Verfügung. Es ist sowohl unter Node-Locked- als auch unter Floating-Lizenz erhältlich.

weitere Informationen