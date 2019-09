Merken Gemerkt

Merken

19.09.2019

Plattformunabhängiges Steuergerät für autonome Fahrzeuge Fahrerassistenz

Schaeffler hat unter dem Namen XTRONIC Control Unit eine plattformunabhängige Grundlage für das autonome Fahren entwickelt. Sie realisiert Sicherheits-, Überwachungs-, Bedien- und Komfortfunktionen und ist bereits bei diversen OEMs in Serie.

Die XTRONIC Control Unit vereint eine Vielfalt von vernetzten und integrierten Komponenten. Für die Steuereinheit spielt die Art der Fahrzeugplattform keine Rolle. © Schaeffler

Für autonom agierende Fahrzeuge ist eine Fernüberwachung und -steuerung essenziel. Viele Funktionen sind allerdings bisher nur in isolierten Systemen oder plattformabhängig verfügbar. Im Gegensatz dazu vereint die XTRONIC Control Unit Sicherheits-, Überwachungs-, Bedien- und Komfortfunktionen in einem System.

Die Steuerung verfügt über vernetzte und integrierte Komponenten vom Entertainmentsystem bis hin zur Zustandsüberwachung der Komponenten im Fahrzeugumfeld. Die Vernetzung von Fahrassistenzsystemen in Verbindung mit Radar, Lidar, Ultraschall bis hin zum Einsatz künstlicher Intelligenz legt so die technischen Grundlagen für autonomes Fahren.

Integration über Plattformen hinweg

Die XTRONIC Control Unit ermöglicht die digitale Steuerung und Überwachung integriert in einer Anwendung auf einem Smartphone, Tablet oder einer Smartwatch. Die wichtigsten Daten sind damit auf einem mobilen Device via Cloud immer und überall griffbereit. Für die Umsetzung der Connectivity Tools auf Basis der Steuereinheit spielt die Art der Fahrzeugplattform keine Rolle. Anwendungsbeispiele finden sich nicht nur in (teil-) autonomen Fahrzeugen, sondern auch in Nutzfahrzeugen oder Wohnmobilen. Das Steuergerät ist in diesen Bereichen seit Kurzem bei mehreren OEMs in Serie.



Digitale Steuerung für Reisemobile

Auf der IAA zeigt Schaeffler am Beispiel eines Wohnmobils, welche Vorteile das System bietet. Basierend auf der XTRONIC Control Unit ermöglicht „CampConnect“ die digitale Steuerung von Komfort- und Sicherheitsfunktionen für Camper und Caravans. Beispielsweise können Nutzer über ihr Smartphone die Bedienung und Statusabfrage auch unterwegs aufrufen. Der Eigentümer kennt dadurch unter anderem den Tankfüllstand oder kann die Temperatur überprüfen und regeln. Condition Monitoring und Predictive Maintenance der Komponenten sichern die Verfügbarkeit und legen die Basis für einen intelligenten Wartungsplan von Fahrzeugen und ganzen Flotten. Bei einem Einbruchsversuch wird darüber hinaus sofort Alarm gegeben.

XTRONIC gehört seit Mai 2019 zu Schaeffler und entwickelt als Technologiepartner kundenspezifische Software- und Elektronik-Lösungen für die Automobilindustrie. Das Leistungsportfolio umfasst unter anderem Anwendungen im Bereich des automatisierten Fahrens und der Elektromobilität bis hin zu funktionaler Sicherheit sowie Methoden, Tools und Testsysteme.

weitere Informationen