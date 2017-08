Merken Gemerkt

18.08.2017

Plattform für sicher vernetzte Fahrzeuge

Die Plattform für sicher vernetzte Fahrzeuge (Platform for Secure Connected Car) von Green Hills Software ist eine Lösung für Fahrzeug- und Smart-City-Hersteller, die Vehicle-to-Anything-(V2X-) und europäische Car-to-Anything-(C2X-) On-Board Units (OBU) sowie intelligente Verkehrsinfrastrukturen anbieten.

Die Lösung kombiniert Datensicherheit auf mehreren Ebenen und ASIL-Betriebssicherheit mit einem V2X-Sicherheits-Toolkit und Zertifikat-Management-Service © Green Hills Software

Gemeinsam mit INTEGRITY Security Services (ISS), einem Unternehmen von Green Hills Software, und seinen Partnern Autotalks und Commsignia unterstützt diese Plattform OEMs und Tier-1-Zulieferer. Die Plattform integriert Daten- und Betriebssicherheit sowie Geräteverwaltung. Die Lösung kombiniert Datensicherheit auf mehreren Ebenen und ASIL-Betriebssicherheit mit einem V2X-Sicherheits-Toolkit und Zertifikat-Management-Service

Das vernetzte Auto stellt die nächste Stufe in der Entwicklung der Fahrzeugsicherheit dar – jenseits dessen was aktuelle Fahrzeugtechniken wie Kameras und Sensoren derzeit bereitstellen können, da omnidirektionale Funksignale genutzt werden, die eine 360°-Abdeckung und die Fähigkeit bieten, um Ecken zu „sehen“ und durch andere Fahrzeuge „hindurch zu sehen“. So können ungewohnte Fahrzeuge sowie Steuergeräte am Straßenrand (Roadside Units), die mit nicht vertrauenswürdigen öffentlichen Netzen verbunden sind, ohne menschliches Eingreifen mit der OBU eines Fahrzeugs kommunizieren und somit lebenskritische Entscheidungen und Fahrzeugaktionen beeinflussen. Während Funktionalität, Leistungsfähigkeit und Sicherheit die traditionellen Grundlagen für Automotive-Software bilden, verlangt das vernetzte Fahrzeug auch die Authentifizierung, Identifizierung und Trennung kritischer Softwarekomponenten, die in einer üblicherweise unsicheren Umgebung während der Lebensdauer des Fahrzeugs betrieben werden.

Die erste Instanzierung der Plattform erfolgt durch Autotalks und seinen V2X-Automotive-SoC-Baustein sowie durch Commsignias V2X Stack, standardbasierte Anwendungen und IEEE-1609.2-Sicherheit.

