Merken Gemerkt

Merken

12.09.2019

Plattform für das smarte Fahrzeug-Cockpit Infotainment

Continental hat den neuesten Stand seiner Integrated Interior Plattform (IIP) vorgeführt. Die Lösung für Soft- und Hardware bildet die Grundlage für die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug im vernetzten Cockpit der Zukunft. In seinem Cockpit-Demonstrator zeigt das Unternehmen, wie die IIP verschiedene Anzeigen wie das Kombi-Instrument und das Mittelkonsolendisplay mit Internet-basierten Diensten zu einer Gesamtlösung zusammenführt.

Das IIP demonstriert einen Umbruch der E/E-Architektur weg von vielen einzelnen Steuergeräten hin zu wenigen Hochleistungscomputern. Continental setzt für die IIP-Architektur auf Virtualisierungslösungen, die es erlauben, gleichzeitig mehrere Betriebssysteme mit unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen auf einem Rechner zu betreiben. Betriebssysteme, wie QNX, Integrity, Linux und Android Automotive, können dabei sowohl aus Open-Source als auch von Drittanbietern stammen.

Zahlreiche Funktionen

Der IIP-Demonstrator (z.B. auf der Messe IAA) mit über die gesamte Cockpitbreite unter einer Glasfläche verbundenen Displays, zeigt wie viele Funktionen voll vernetzte Fahrzeuge gleichzeitig beherrschen müssen. Das digitale Fahrerdisplay stellt beispielswiese neben den klassischen Anzeigen auch die Ansicht der digitalen Rückspiegel dar. Zusätzlich kann der Fahrer mit einer Geste Inhalte wie hoch aufgelöste Navigationskarten aus dem Beifahrerdisplay auf seinen Bildschirm herüberholen.

Dem Beifahrer steht auch während der manuellen Fahrt die ganze Welt der gewohnten digitalen Dienste zur Verfügung. Dazu gehören auch gängige Büroanwendungen. © Continental

Schaltet der Fahrer dann in den automatisierten Fahrmodus, fährt das Display vollständig hoch und bietet nun auf der vollen Fläche alle Internet-basierten Dienste und Apps an, die sonst nur auf der Beifahrer-Seite zur Verfügung stehen. Denn die IIP ist in der Lage, mehrere Displays im Cockpit anzusteuern. Dafür müssen auf der Plattform parallel sowohl Anwendungen mit hoher Sicherheitsstufe (Automotive Safety Integrity Level) als auch möglichst offene Anwendungen (etwa auf Android-Basis) aus unterschiedlichsten Quellen laufen können. Die sichere Kapselung der unterschiedlichen Betriebssysteme durch Hypervisor-Technik oder Container gehört deshalb fest zur IIP.

Continental präsentiert zeigt die Lösungen auf der IAA in Frankfurt vom 12. bis 22. September 2019 in Halle 8 / Stand Nr. A39.

weitere Informationen