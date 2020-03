Merken Gemerkt

18.03.2020

Plattform für Automotive-Gateway-Anwendungen Entwicklungswerkzeug

Die Smart Gateway Platform (SGP) von STMicroelectronics ist ein Entwicklungswerkzeug für das Prototyping von Smart-Gateway-Anwendungen im Automotive-Bereich. Die Plattform basiert auf Gigabit-Ethernet-Kommunikation zwischen dem ASIL-3-zertifizierten Mikroprozessor Telemaco3P und dem ASIL-D-zertifizierten SPC58/Chorus-Mikrocontroller.

Die Weiterentwicklung der Automobil-Architekturen unter Einbeziehung durchsatzstarker Bord-Netzwerke und einer Cloud-Anbindung mit hohen Datenraten hat die Nachfrage nach leistungsstarken Smart-Gateway- und Domain-Controller-ECUs (Electronics Control Units) ansteigen lassen. © STMicroelectronics

Die modulare Smart Gateway Platform (SGP), die sich auf die Gigabit-Ethernet-Kommunikation zwischen dem geschützten, ASIL-3-zertifizierten Mikroprozessor (MPU) Telemaco3P und dem ASIL-D-zertifizierten SPC58/Chorus-Mikrocontroller (MCU) stützt, bietet Verarbeitungsfähigkeiten für Firewall-Funktionen, vorausschauende Instandhaltung, Over-the-Air-Upgrades (OTA) und Kommunikation zwischen verschiedenen ECUs und der Cloud.

Während der Chorus-Mikrocontroller mit mehreren CAN-FD-Interfaces für die geschützte Echtzeit-Kommunikation an Bord des Fahrzeugs zuständig ist, erweitert der Telemaco3P-Mikroprozessor die Rechenfähigkeiten des Gateways durch die Verarbeitungsleistung zweier Arm Cortex A7-Cores mit Posix-OS-Unterstützung und ein eingebautes Security Module für OTA-Updates, Firewall-Funktionen und vorausschauende Instandhaltung. Das SGP-Referenzdesign bietet eine Auswahl an Bordnetzwerk-Schnittstellen, darunter neben Ethernet- und CAN-Ports auch Unterstützung für LIN- und FlexRay-Verbindungen. Es wird mit einem Starterpaket ergänzt, zu dem Hardware-Designdateien, die Dokumentation zur Hard- und Software, Software-Utilitys (Treiber und Flasher) sowie Anwendungsbeispiele gehören. In die SGP integriert sind Erweiterungsanschlüsse zu Wi-Fi- und LTE-Modulen für das Prototyping von Anwendungen, die ein Simulieren der Cloud-Anbindung erfordern. Die modulare Architektur der Plattform bietet den Rahmen für ein Skalieren in Bezug auf Performance, Vernetzung und Software.

