04.02.2020

Piezo-Lautsprecher für Audio- und Infotainmentsysteme Bauelemente

Die PiezoListen-Lautsprecher von TDK (Vertrieb: Glyn) haben eine Höhe von 0,49mm und sind somit sehr flach. Sie können unter anderem in Automotive-Infotainment- und Audiosystemen eingesetzt werden.

© Glyn

Der Wandler kann direkt an Displays sowie an die Rückseite von Display-Panels aufgeklebt werden. Der Schall wird dadurch direkt vom Bildschirm abgegeben. Der Lautsprecher kann in bestehende Anwendungen ohne Schallöffnung integriert werden. Die Lautsprecher eignen sich u.a. für die Verwendung in Automotive- Infotainment- und Audiosystemen. PiezoListen erzeugt laut Anbieter Glyn seinen Klang in einem breiteren Frequenzbereich und mit einer höheren Ausgangsleistung im unteren Bereich als herkömmliche piezoelektrische Lautsprecher.

Der PHUA3030-049B als neustes Derivat der Serie erzielt mit einer Spannung von 24 Vpp einen Schalldruck von etwa 80dB in einem Frequenzbereich von 400 Hz bis 20 kHz. Dabei arbeitet dieser Lautsprecher in einem Betriebstemperaturbereich von -10 bis 60°C.

