11.12.2019

Personalisierbares gerundetes Kombiinstrument Displays

Die MTA mit Hauptsitz in Italien stellt ein gerundetes Kombiinstrument vor, das sich auf Anfrage personalisieren lässt: vom so genannten „corner cut“ bis hin zum „free shape“. Auf Hardware- und Software-Ebene verfügt die Plattform über Multicore-Prozessoren, die unterschiedliche Betriebssysteme verwalten - Linux für die Verwaltung der 2D- und 3D-Grafiken und Autosar für die Fahrzeuglogiken.

© MTA S.p.A.

Die Plattform ist in der Lage, auch weitere externe Displays zu unterstützen, wie beispielsweise das Central Stack und Head-up. Die Hardware-/Software-Plattform ist sicherheitsorientiert und für die Implementierung der auf die Norm ISO 26262 bezogenen ASIL-Levels A und B modulierbar. Cybersecurity ist darüber hinaus sowohl in die Software- als auch in die Hardware-Ebene mit spezifischen Modulen implementiert, die auf die Überprüfung der Authentizität und Integrität der Cockpits abzielen.

