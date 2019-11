Pegelumsetzer für die flexible Logikübersetzung

Beide Pegelumsetzer sind nach AEC-Q100 (Grad 1) qualifiziert, PPAP-fähig (Production Part Approval Process) und werden in IATF-16949-zertifizierten Anlagen hergestellt. Der PI4ULS5V108Q ist ab sofort im TSSOP-20-Gehäuse für 1,20 US-$; der PI4ULS5V202Q im MSOP-8-Gehäuse für 0,39 US-$ (jeweils ab 3000 Stück) erhältlich. © Diodes