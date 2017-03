Merken Gemerkt

10.03.2017

PC-Plattform für rechenintensive Aufgaben

Der robuste Kompaktrechner DATALynx mITX2 von b-plus eignet sich für rechenintensive Anwendungen und das Logging im Fahrzeug bei Betriebstemperaturen von -10 °C bis +50 °C.

Durch die optionale b-plus Time Sync Erweiterung können mehrere Systeme auf Basis von IEEE 802.1AS in zeitliche Korrelation gesetzt werden. Durch das bis zu 320 W starke Kfz-Netzteil ist der Einsatz direkt am Bordnetz möglich. Der Fahrzeugrechner bietet ein breites Spektrum an Schnittstellen durch PCIe- Erweiterungen für Ethernet, CAN, FlexRAY, LIN, etc. an.

Über einen internen mPCIe-Slot kann das System zusätzlich mit 2 CAN-Schnittstellen ausgestattet werden. Als Prozessoren kommen Dual Core Celeron bis hin zu zum i7 Quadcore zum Einsatz mit bis zu 2x16 GB RAM sowie bis zu 3 SATA SSDs (1x M.2, 2x 2.5"). Zusätzlich ist das parallele Rechnen auf Grafikprozessoren für die Echtzeitbildbearbeitung und Analyse durch den Einsatz von NVIDIA mITX Grafikkarten von GTX1050 bis GTX1060 möglich. Eine effiziente Kühlung sowie zusätzliche Adapter zur Wandmonate oder 19"-Einbaurahmen runden das Produkt ab.