Merken Gemerkt

Merken

14.06.2019

PathWave Design Version 2020 von Keysight verfügbar Entwicklungs-Tools

Keysight Technologies stellt die Software-Suite PathWave Design 2020 vor, welche die neuesten Versionen von PathWave Advanced Design System (ADS) 2020, PathWave RFIC Design (GoldenGate) 2020, PathWave System Design (SystemVue) 2020 sowie PathWave RF Synthesis (Genesys) 2020 enthält. Sie ist u.a. für Automobil-Entwicklungsingenieure vorgesehen.

© Keysight

Die PathWave Design 2020 Software-Suite beschleunigt laut Keysight die Produktentwicklung, indem sie den Zeitaufwand für Ingenieure in der Design- und Simulationsphase reduziert. Ihre Bibliotheken und kundenspezifischen Simulatoren verkürzen die Einrichtungszeit, während Verbesserungen an den automatisierten Funktionen die manuelle Arbeit reduzieren. Die Software integriert Schaltungsdesign, elektromagnetische (EM) Simulation, Layout-Funktionen und Modellierung auf Systemebene, reduziert so den Zeitaufwand für den Import und Export von Designs und behebt Fehler, die auf wechselnde Tools zurückzuführen sind. Verbesserungen in der Datenanalyse ermöglichen eine schnelle Analyse und zeitnahe Entscheidungen in Bezug auf das Design.

Die PathWave-Software von Keysight ermöglicht ein agiles und vernetztes Design und Testen. Es beinhaltet Analysen, die sofort umsetzbare Erkenntnisse für Entwicklungs- und Fertigungsteams liefern. PathWave Design 2020 ermöglicht es z.B., sicherere Fahrzeuge zu entwickeln, mit Hilfe einer komplexen Modellierungsumgebung für Fahrzeugradargeräte.

weitere Informationen