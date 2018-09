Merken Gemerkt

14.09.2018

Parkhaus-App „trive.park“ im Feldversuch Park-Service

Das Startup-Unternehmen trive.me vom Engineering-Dienstleister EDAG hat unter dem Namen „trive.park“ eine Parkhaus-App entwickelt. Der Fahrer kann damit schon vor Fahrtantritt einen Parkplatz in einem Parkhaus reservieren, bezahlen und direkt mit der Schrankenanlage via Bluetooth aus der App heraus kommunizieren. Nach einer Pilotphase in München wird die App nun auch in Berlin in vier weiteren Parkhäusern des Parkhausbetreibers „Park One“ getestet.

Mit der App „trive.park“, die aktuell exklusiv für iPhone-Nutzer im App-Store zum kostenlosen Download bereitsteht, kann der Nutzer spezielle Parkhaus-Angebote und Parkplatzrabatte in einem von ihm präferierten Parkhaus tagesgenau buchen. Diese Reservierung wird unmittelbar in die Software des Parkhauses eingespielt und hält garantiert einen Parkplatz für den gewählten Zeitraum frei.

Der Bezahlvorgang erfolgt per Kreditkarte. Hierzu hat trive.me ein zertifiziertes Bezahlsystem in die App integriert. Das Öffnen und Schließen der Schrankenlagen erfolgt via Bluethooth aus der App heraus. Das Hantieren mit Parkkarten entfällt gänzlich.

Diese Art des smarten Parkens wird seit Anfang des Jahres 2018 im Rahmen eines ersten Feldversuchs in ausgewählten Parkhäusern getestet. Nach den Städten München und Fürth werden nun vier Parkhäuser in Berlin des Parkhausbetreibers „ParkOne“ in den Feldversuch mitaufgenommen. © EDAG Engineering GmbH

