26.10.2020

Parasoft C/C++test – mit KI und ML zur schnelleren Marktreife von Lösungen für sicherheitskritische Industrie

Die Parasoft Lösung C/C++test integriert AI und ML im Reporting- und Analyse-Dashboard.

Programmierfehler und Sicherheitsschwachstellen in embedded Software frühzeitig erkennen – mit der vollständig integrierten Softwaretestlösung Parasoft C/C++test ist das möglich. In der neuesten Version integriert Parasoft künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) in sein Berichts- und Analyse-Dashboard. Das erweitert die Möglichkeiten, sowohl aus historischen Interaktionen mit der Codebasis als auch aus früheren statischen Analyseergebnissen zu lernen, um die Relevanz vorherzusagen und die neuen Ergebnisse zu priorisieren. Der Einsatz von KI und ML beim Testen erzielt eine höhere Produktivität dank geringerer Last für die Entwicklerteams und stellt sicher, dass ernste Designfragen zuerst angegangen werden. Als Folge können Entwickler in allen Märkten, u.a. Automotive, Industrial, Medical, lästige und zeitraubende Aufgaben (u.a. das Sortieren der Warnungen) eliminieren und ihre Produktivität steigern – und dadurch ihre Lösungen schneller zur Marktreife bringen.

Parasoft C/C++test integriert Sicherheit in die embedded Software durch die automatisierte Code-Analyse und durch die Anwendung von Standards wie MISRA C/C++, CERT C/C++, AUTOSAR C++14, CWE und OWASP für eine vereinfachte Konformität. Vorteilhaft ist die automatisierte Konformitätsdokumentation. Die Softwaretestlösung erfüllt die Normen für funktionale Sicherheit und ist vom TÜV SÜD für ISO 26262, IEC 61508, IEC 62304 und EN 50128 zertifiziert. Ein Qualifizierungs-Kit ist für alle Stufen der Norm DO-178B/C erhältlich.



