15.09.2017

OTA-Lösung zum Update von Software in Fahrzeugen

Harman International kündigt mit der Version 11 seine neue OTA-Lösung (Over the Air) zum Update von Software in Fahrzeugen an. Die neue Lösung basiert auf Technologie, die Harman durch die Akquisition von Redbend Software im Jahr 2015 erworben hat. Mittlerweile setzen laut Anbieter 17 OEMs auf diese OTA-Lösung und haben 25 Millionen Fahrzeuge damit ausgestattet.

Harman bietet nach eigener Angabe mit seinem Angebot für Remote Fahrzeug-Updates die einzige OTA-Lösung, die ein effizientes Management der gesamten Fahrzeugsoftware („Full Vehicle Management“) ermöglicht, von den Hauptsteuerungseinheiten bis hin zu den kleinsten ECUs. Selbst bei Einheiten mit geringen Verarbeitungs- und Speicherressourcen kann das OTA-Update eingesetzt werden. Die Lösung wurde speziell entwickelt, um Ausfälle dadurch zu verhindern, dass sie sämtliche potenzielle Risiken – wie Netzwerkprobleme, Cyber Security Attacken und Datei Manipulationen – beseitigt.

© Harman International

Die Lösung setzt überdies auf die Smart Delta-Technologie, welche das für die Updates notwendige Datenpaket um bis zu 99 Prozent reduziert. Um dies zu erreichen, wird bei jeder Aktualisierung lediglich eine kleine Datei mit den Delta-Updates erstellt, die nur die Änderungen im Vergleich zur vorherigen Softwareversion enthält.

Zudem bildet die Version 11 des OTA-Systems auch die grundlegende Infrastruktur für Harmans Automotive Cloud-Lösung Ignite.

