19.05.2020

Oszilloskope mit 10 GSample/s High-End-Oszilloskope

Die MSO8000-Serie ist eine neue Mixed-Signal-Digitaloszilloskopserie von Rigol, welche von Telemeter Electronic vertrieben wird. Die Geräte dieser Serie arbeiten mit der „UltraVision II“-Plattform und sie verfügen über äußerst leistungsstarke ASIC-Chips.

Die Mixed-Signal-Digitaloszilloskopserie MSO8000 von Rigol (Vertrieb: Telemeter) vereinen 7 unabhängige Instrumente in einem Gerät. Dadurch können viele Messaufgaben mit einem einzigen Gerät ausführt werden. Die Geräte verfügen über 16-digitale Kanäle (optional), einer Speichertiefe von 500 Mpts und einer maximalen Samplingrate von 10 GS/s. Die Oszilloskope haben eine hohe Signalerfassungsrate mit 600.000 Wfms/s. Optional ist ein Real-Time-Augendiagramm und die Power- und Jitter-Analyse verfügbar. USB-, LAN- und HDMI-Schnittstellen sind ebenfalls enthalten. Die GPIB-Schnittstelle ist optional erhältlich. Für die Geräte der MSO8000-Serie bietet Telemeter Electronic sämtliche Erweiterungen, wie höhere Bandbreiten bis 2 GHz, MSO-Ready mit 16 digitalen Kanälen, serielles Decoding, Speichererweiterung und die 2-Kanal-Arb-Waveformgenerator-Funktionen per Software-Upgrade an.

