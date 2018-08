Merken Gemerkt

Merken

31.08.2018

Optisches Datennetzwerk erhöht Sicherheit beim autonomen Fahren Vernetzung

KDPOF - Anbieter für die Gigabit-Vernetzung über POF (Polymere optische Faser) in Fahrzeugen - erhöht mit seiner optischen Netzwerktechnologie die Sicherheit beim autonomen Fahren. Für sicherheitsrelevante Funktionen wie das Datennetzwerk-Backbone benötigt das autonome Fahren redundante Systeme. Damit wird vermieden, dass ein autonomes Fahrzeug blockiert, wenn eines der Systeme gestört ist.

© KDPOF

Nach Zuverlässigkeitsanalysen ist eine Technologie-Redundanz wie etwa Optik und Kupfer am verlässlichsten. Deshalb ziehen immer mehr OEMs die optische Polymerfaser in Betracht.

Mit dem automotive Gigabit-Ethernet-POF (GEPOF)-Transceiver KD1053 bietet KDPOF nach eigenen Angaben hohe Konnektivität mit einer flexiblen, digitalen Host-Schnittstelle, niedrige Latenz, geringen Jitter sowie eine kurze Aufbauzeit der Verbindung. Der Transceiver entspricht dem Standard-Zusatz IEEE Std 802.3bv und erfüllt damit die Anforderungen der Automobilhersteller.

KDPOF zeigt die EMV-gerechte Netzwerk-Integration mit POF auf der AESIN (Automotive Electronics Innovation)-Konferenz am 2. Oktober 2018 in Solihull, UK, und auf dem IEEE-SA Ethernet & IP @ Automotive Technology Day vom 9. bis 10. Oktober 2018 in London, UK.

weitere Informationen