Merken Gemerkt

Merken

13.10.2017

Optische Konnektivität für Smart-Antenna-Module

KDPOF setzt seine Technologie für optische Konnektivität für integrierte Smart-Antenna-Module (ISA) ein. Ein ISA besteht aus mehreren Antennen zum Empfang von Signalen, einem Antennen-Hub und einer Ethernet-Verbindung zu den Abnehmern des Antennensignals wie beispielsweise einem Radiotuner.

© KDPOF

Der Antennen-Hub sendet alle Signale von jeder Antenne an ein Ethernet-Netzwerk, das mit allen Signalempfängern verbunden ist. Gigabit-Ethernet über POF (Plastic Optical Fibre) eignet sich aufgrund seiner inhärenten EMV ideal für diese Verbindung.

Das Antennenmodul lässt sich dank des elektromagnetisch verträglichen Links auch problemlos neu anordnen. Ein weiterer Vorteil liegt laut KDPOF in der einfachen Integration mit bestehenden 100 Mbit/s Entwicklungen, da der Hostbus des GEPOF-Transceivers Ethernet-konform (SGMII/RGMII) ist. Darüber hinaus verbindet der Datenlink unterschiedliche Pakete wie beispielsweise LTE-A, Wifi, V2X, etc. Und schließlich wird in naher Zukunft ein Ethernet-Link mit 1 Gbit/s notwendig werden, da die aktuellen 100 Mbit/s von BroadReach oder 150 MBit/s von MOST langfristig nicht ausreichen.

KDPOF hat die Verfügbarkeit von Mustern des Gigabit-Ethernet POF Transceivers KD1053 in automotive Grade angekündigt. Der KD1053 entspricht dem Standard-Zusatz IEEE Std 802.3bv für Gigabit-Ethernet über POF.

weitere Informationen