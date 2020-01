Merken Gemerkt

21.01.2020

Onlineplattform für Tracking und Administration Kommunikation

pei tel Communications bietet Nutzern der Fahrzeugtelefone PTCarPhone 5 und 6 jetzt die Möglichkeit, sich an der Weiterentwicklung der Onlineplattform „Bridge“ zu beteiligen. Mit der Administrationsoberfläche können alle in einem Fuhrpark verbauten Geräte aus der Ferne verwaltet werden. Wer sich an der Weiterentwicklung der Onlineplattform beteiligen will kann sich beim Early-Access-Programm des Unternehmens anmelden.

© pei tel Communications

Die Onlineplattform „Bridge“ erlaubt die zentrale Verwaltung aller in einem Fuhrpark verbauten Fahrzeugtelefone. Für den Zugriff wird ein internetfähiges Gerät wie ein Computer, Smartphone oder Tablet benötigt. Die Onlineplattform wird stetig weiterentwickelt und kontinuierlich um neue Funktionen ergänzt. Die Fahrzeugtelefone der PTCarPhone Serie bieten laut Hersteller neben Telematik-Leistungsmerkmalen eine gute Empfangs- und Sprachqualität aus. Dank Außenantenne weisen die Geräte eine hervorragende Signalerkennung auf und die Anfälligkeit für Störungen ist reduziert. Auch die Sprachqualität im Freisprechmodus übertrifft laut pei tel in der Regel die von Bluetooth-Lösungen um ein Vielfaches. Wie das Vorgängermodell verfügt das PTCarPhone 6 über sechs programmierbare digitale Ein- und Ausgänge (I/O Ports), die jeweils separat konfiguriert werden können – auch aus der Ferne über die Onlineplattform „Bridge“. Hiermit lassen sich beispielsweise verschiedene externe Geräte fernsteuern und -schalten.

Mit der PTCarPhone 6 Serie bietet pei tel jetzt alle Modelle als 4G-Versionen an. Möglich sind sowohl das Telefonieren über Voice over LTE (VoLTE) als auch die Nutzung als drahtlose Internetzugangsmöglichkeit (Hotspot) für andere Geräte. Darüber hinaus ist bei allen Geräten der PTCarPhone 6 Serie eine GPS-Ortungsfunktion integriert, mit der sich diverse Telematikfunktionen, wie das Tracking, realisieren lassen. Über die Onlineplattform „Bridge“ können alle in einer Flotte verbauten Systeme auf einer Karte übersichtlich dargestellt werden.

Informationen zum Early Access-Programm