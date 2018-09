Merken Gemerkt

24.09.2018

Online-Tool zum aktuellen Verkehrsgeschehen Verkehrsinformationen

Das HERE Traffic Dashboard ist ein interaktives Online-Tool, das aktuelle und erwartete Verkehrsstörungen über den Tagesverlauf hinweg in über 180 Städten weltweit visualisiert. Zusätzlich zeigt es auf, wie weit man innerhalb von 5, 10, 15 oder 20 Minuten aus dem Stadtzentrum kommen kann, basierend auf den Verkehrsbedingungen zu einer bestimmten Tageszeit.

Mit dem HERE Traffic Dashboard können Verkehrsteilnehmer sehen, wann der beste Zeitpunkt für sie ist, loszufahren. Gleichzeitig erhalten Verkehrsmanager und Verkehrsbehörden Informationen darüber, wie der Verkehr den Mobilitätsfluss in der Stadt beeinflusst.

Für seine Verkehrsdienste sammelt HERE täglich Milliarden an GPS-basierten Verkehrsflussdatensätzen und nutzt über 100 verschiedene Quellen zu Zwischenfällen und anderen Verkehrsereignissen. Das Unternehmen nutzt Live-Sensordaten aus Fahrzeugen verschiedener Hersteller. Das führt zu einer höheren Genauigkeit und zu präziseren Verkehrsinformationen. Zusätzlich beobachten die Verkehrsexperten von HERE aktuelle Zwischenfälle und Baustellen, 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche.

HERE verarbeitet die gesammelten Daten über die HERE Open Location Platform und aktualisiert diese alle 60 Sekunden. Durch dezidierte Dienste, die auf diesen Informationen basieren, werden Verkehrsteilnehmer, Verkehrsbehörden und Unternehmen mit Informationen zu Fahrzeiten und Verkehrsbedingungen versorgt. © HERE

