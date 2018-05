Merken Gemerkt

Merken

24.05.2018

OBD2-Signal-Simulator Messen und Testen

Ein neuer Stecker von seneos dient als OBD2-Signal-Simulator. Mit ihm werden gewünschte Zustände aktiv über die Standard-OBD2-Buchse im Auto übertragen, ohne das Fahrzeug zu starten. Der angestoßene Befehl dient u.a. der Kalibrierung von Steuergeräten, z.B. wie dem des Scheibenwischermotors.

© seneos

Die gewünschten Zustände einzelner Komponenten werden auf dem OBD2-Signal-Simulator abgespeichert, so dass in der Produktion keine weiteren Kenntnisse notwendig sind. Der Stecker wird von den Montagearbeitern in die Standard-OBD2-Buchse gesteckt. Die vorab festgelegten Aufgaben erledigt der Stecker dann selbständig. Die Elektronik des Steckers wurde in einem robusten Gehäuse verbaut, damit er in der Industrie und in der Produktion eingesetzt werden kann.

weitere Informationen