Merken Gemerkt

Merken

29.11.2019

Nummernschild-Erkennung Bildverarbeitung

VIVOTEK hat mit globalen Partnern zusammengearbeitet und eine Kennzeichenerkennungs-Software entwickelt, um Kennzeichenbilder zu erfassen und zur Verfügung zu stellen. Die Kameras können für die Kennzeichenerfassung oder Verkehrsüberwachungszwecke benutzt werden. Der Einsatz erfolgt zur Zugangskontrolle, bei Überfahren von Rotlicht, zur Verkehrsüberwachung, für Mautsysteme und Parkanwendungen.

Mit der eingebetteten Kamera für Stop & Go IB9387-LPR führt VIVOTEK eine kompakte Kennzeichenerkennungs-Kamera im Produktportfolio. Mit der integrierten Kennzeichenerkennungs-Software kann das Gerät gleichzeitig Kennzeichen aus über 70 Ländern identifizieren. Es besteht die Möglichkeit, Kennzeichen in Wiegand-Signale zu konvertieren und für die Verwendung mit einem Zugangskontrollsystem zu verarbeiten. Verschiedene offene APIs für die Integration in Systeme von Drittanbietern stehen zur Verfügung. Das System eignet sich für die Parkzugangskontrolle und Stop & Go-Mautsysteme oder für alle LPR-Anwendungen (License Plate Recognition), bei denen ein Fahrzeug anhält oder fast zum Stillstand kommt.

© SECOMP Electronic Components GmbH

Kennzeichenerfassung

Die Kennzeichenerfassungs-Kamera liefert ein Bild von Nummernschildern für eine zuverlässige Erkennung, sowohl bei Gegenlicht von fahrenden Autos, als auch bei Nacht. Darüber hinaus bieten die Kameras Funktionen wie RBF (Remote Back Focus), DIS (Digital Image Stabilization), Scheinwerferfilter und können mit optionalen externen oder eingebetteten IR-Scheinwerfern erweitert werden.

weitere Informationen