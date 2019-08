Merken Gemerkt

09.08.2019

NOR-Flashspeicher sorgen für Cybersecurity Kooperation

Karamba Security und Cypress arbeiten im Bereich Embedded Cybersecurity zusammen. Geplant sind sich selbst schützende Systeme, die auf dem Cypress Semper NOR-Flashspeicher basieren und den Cybersicherheitsschutz im Automobilbereich verbessern sollen.

© Karamba

Karamba Security, ein Anbieter von Embedded Security für vernetzte Maschinen, arbeitet mit Cypress Semiconductor zusammen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen die Cybersicherheit von Embedded Systemen im Automobilbereich verbessern. Hierzu nutzen Karamba und Cypress künftig die In-Memory-Compute-Funktionen von Cypress’ Semper Flash für vernetzter Systeme, um Cybersicherheitsrisiken zu minimieren. Dabei verwenden sie standardisierte Formfaktoren für Flash-Speicher.

Die Cypress Semper NOR Flash-Architektur ermöglicht es Anwendern, dem Flash-Speicher erweiterte kryptographische Fähigkeiten hinzuzufügen, welche die derzeitigen Anforderungen an die Performance sowie an die funktionale Sicherheit und Zuverlässigkeit übertreffen sollen. Die Technologie schützt das vernetzte System und verhindert eine Änderung der Werkseinstellungen.

