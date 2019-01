Merken Gemerkt

24.01.2019

NFC-Reader-IC und 8-Bit-Mikrocontroller in Qi-konformer Automotive-Ladelösung Ladetechnik

Das für Anwendungen im Automobilbereich konzipierte NFC-Reader-IC ST25R3914 von STMicroelectronics und der 8-Bit Automotive-Mikrocontroller STM8AF werden in einem Qi-konformen Rohm-Referenzdesign für kabelloses Laden in Automotive-Anwendungen eingesetzt. Die Einsatz der NFC-basierten kontaktlosen Kommunikation wurde in den letzten Jahren von Mobilgeräten auf industrielles Equipment, IoT-Geräte und Automobilsysteme ausgeweitet.

© STMicroelectronics

Das Rohm-Referenzdesign für ein kabelloses Automobil-Lademodul, in dem das NFC-Reader-IC und der 8-Bit-Mikrocontroller von ST eingesetzt werden, basiert auf dem kabellosen, Qi-konformen 15-W-Lade-IC BD57121MUF-M. Der Baustein wurde von Rohm entwickelt, um die Verbreitung kabelloser Ladelösungen in der Mittelkonsole von Autos voranzubringen. Die Kontrollfunktionen erlauben die Erkennung kontaktloser Smartcards in der Nähe des Ladesystems, um den Ladevorgang umgehend zu unterbrechen. Diese Funktion verhindert das Versagen derartiger Karten infolge des vom Qi-Transmitter erzeugten starken Magnetfelds.

Das für den Automotive-Bereich konzipierte NFC-Reader-IC ST25R3914 ist ein gemäß AEC-Q100 Grade 1 qualifizierter NFC-Analog-Front-End-Baustein mit Unterstützung für ISO14443A/B, ISO15693, FeliCa und aktives P2P. Die klassenbeste HF-Performance des Bausteins und seine automatische Antennenabstimmung zur dynamischen Anpassung an schwierige metallische Umgebungen machen diesen Chip für den Einsatz im Auto geeignet. Zum Lieferumfang gehört eine MISRA-C:2012-konforme HF-Middleware, welche die Softwareentwicklung unterstützt.

Der 8-Bit-Automotive-Mikrocontroller STM8AF bietet eine Auswahl an verschiedenen Speicherbestückungen und Gehäusen, echtes Daten-EEPROM sowie CAN- und LIN-Bus-Schnittstellen und eignet sich für Betriebstemperaturen bis +150 °C. Im Verbund mit der NFC-Funktion kann er auch als Controller für das Management neuer NFC-Anwendungen im Auto dienen, wie etwa für die Bluetooth- oder Wi-Fi-Kopplung von Smartphones, für Infotainment-Anwendungen mit NFC zu Verifikationszwecken sowie zum Starten des Motors.

