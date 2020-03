Merken Gemerkt

31.03.2020

NFC-gesteuerte E-Paper Visualisierung

Batterielose E-Paper-Karten, die über Near Field Communication (NFC) beschrieben werden können, sind von Kundisch erhältlich. Die bis zu 4,2 Zoll großen Karten können zum Beispiel als Fertigungspapiere oder Schilder benutzt werden.

© Kundisch

In Kombination mit der Kommunikationsschnittstelle NFC kann das E-Paper als Alternative zu teuren Touchpads oder Tablets und altgedienten Papiervarianten verwendet werden. Die Lösung ermöglicht die digitale Etikettierung und Überwachung von Artikeln und Steuerung von Prozessen und logistischen Abläufen.

Die NFC-gesteuerten E-Paper sind in den Größen 2,1 Zoll; 2,9 Zoll und 4,2 Zoll erhältlich und kommen ohne Stromversorgung und Anschlüsse aus. E-Paper-Displays benötigen Strom nur zur Neuanordnung der Pixel auf den Bildschirm, wenn also der Inhalt am NFC-Lesegerät überschrieben wird. Die bloße Anzeige kommt ohne zusätzliche Energiezufuhr aus.

Für einen Anwender hat Kundisch das Produkt als Maßanfertigung geliefert – hier ersetzen die wiederbeschreibbaren E-Paper in der kompletten Produktion die Fertigungspapiere. Über Lesegeräte, die Kundisch mitliefert, erfolgt einerseits die Beschriftung und neue Aufgabenstellung an die Mitarbeiter, andererseits sendet die Station den Status zurück an einen zentralen Rechner. Von ihm aus kann jeder Schritt der Fertigung überwacht und gesteuert werden. Integration in ERP-Systeme ist ebenso möglich, wodurch das Produkt zum Tool für Industrie-4.0 wird.

