21.10.2020

Neuer Kinder-Dummy für autonome Notbremstests Active Safety

Der zunehmende Einsatz von Notbremssystemen soll die Kollisionen mit anderen Fahrzeugen oder „Vulnerable Road User“ (VRU) vermeiden. Dies erfordert neue Testszenarien und –Werkzeuge.

© Messring

Die Zuverlässigkeit der Sicherheitssysteme muss für eine Vielzahl von Verkehrssituationen getestet und validiert werden. Das neu entwickelte Messring Playing Child Target (PCT) ist einem Kind auf einem Spielzeugauto nachempfunden und ermöglicht die einfache und unkomplizierte Durchführung von AEB-Tests, insbesondere AEB VRU pedestrian back-over Tests.

Das erste statische VRU Target aus dem Hause Messring ist hinsichtlich Struktur und Aufbau so konzipiert, dass es über realistische Sensorsignaturen verfügt. Damit eignet es sich für Tests mit Radar, Lidar, Kamera und Ultraschallsensoren gleichermaßen. Der Dummy ist wetterfest, wartungsarm und sehr robust. Er kann für Testläufe in Einfahrten oder Parklücken bis hin zur Kollision variabel und wiederholt eingesetzt werden.

Dr. Doric, Geschäftsführer der MESSRING Active Safety GmbH über die Neuentwicklung: „Mit dem PCT bieten wir eine weitere Lösung an, um aktive Fahrzeugsicherheitssysteme unter realen Bedingungen zu testen. Die Interaktion zwischen Fahrzeugen und VRUs ist nach wie vor der Bereich, in dem es zu den meisten tödlichen Verkehrsunfällen kommt. Das wollen wir ändern. Das PCT ermöglicht jetzt Testszenarien mit spielenden Kindern einfacher und reproduzierbar abzubilden, um so einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Fahrzeugsicherheit zu leisten.“

www.messring.de