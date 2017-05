Merken Gemerkt

22.05.2017

Neue Gatetreiber für SiC-MOSFETs

Rohm Semiconductor präsentierte auf der PCIM in Nürnberg eine neue Serie isolierter Gatetreiber-ICs.

Als erstes Produkt kommt der AEC-Q100-qualifizierte Gatetreiber BM61S40RFV mit 3,75 kV Isolationsspannung auf den Markt, ausgelegt speziell für die SiC-Leistungs-MOSFETs von ROHM.

Der neue Baustein erreicht einen Ausgangsstrom von 4 A, verfügt über eine eingebaute Miller-Clamp-Funktion zur Vermeidung para-sitärer Einschaltvorgänge und besitzt eine integrierte Unterspannungs-Sperre. Letztere ist ein wichtiges Sicherheits-Feature, das thermisches Durchgehen und daraus resultierende mögliche Schäden am Leistungsschalter verhindert. Die Integration dieser Funktion in den Gatetreiber optimiert den Aufwand an externen Bauelementen und gewährleistet die Einhaltung der spezifischen Forderungen von Automotive-Anwendungen nach erhöhter Sicherheit (z. B. gemäß ASIL B, C oder D). Zur Erzeugung der notwendigen, isolierten Treiberversorgung empfiehlt sich der BD7F100HFN als Companion-IC zur Implementierung eines kompakten Sperrwandlers. Von Rohm gibt es ein kleines, erprobtes Evaluation Board, das mit dem BD7F100HFN und dem Gatetreiber-IC BM61S40RFV bestückt ist.