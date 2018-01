Merken Gemerkt

Merken

29.01.2018

Neue Funktionen für TESSY 4.1 von Razorcat Software-Entwicklung

Razorcat, Anbieter von Testwerkzeugen für die Entwicklung von Embedded Software, stellt eine Innovation für das integrierte Testen von Hardware und Software für verteilte Embedded Systeme und Komponenten vor.

© Razorcat

Die automatisierte Fehlerinjektion (Fault Injection) ist eine neue Funktion innerhalb des Unit- und Integrationstestwerkzeugs TESSY, ab Version 4.1. Mit ihr lassen sich Testfälle per Fault Injection ohne Quellcode-Änderung erzeugen, verwalten und in Unit Tests, Integrationstests und Komponententests implementieren.

In der Praxis werden Fault Injections in der Testphase durch die Verwendung von compilerbedingten Übersetzungen (Makros), manuell über einen Debugger oder das Ersetzen von Funktionen (stubben) injiziert. Der Nachteil: Alle diese Methoden müssen entweder manuell durchgeführt oder der Quellcode selbst muss instrumentalisiert werden. Außerdem erkennt häufig erst der Testingenieur den Bedarf an Fault Injections während des Tests, um zum Beispiel eine konkrete Fehlersituation zu testen. Wird der Quellcode dafür geändert, sollte dieser in einem normgerechten Entwicklungsprozess wieder durch alle Entwicklungsinstanzen laufen, damit die Änderung freigegeben werden kann. Diese Iteration bedeutet einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand.

Automatisiert und ohne Quellcode-Änderung testen

In TESSY 4.1 erfolgt die Fault Injection dagegen automatisiert und verbleibt nicht im Quellprogramm. Die Fehlerinjektionen werden direkt im Flow Chart der Funktion innerhalb der TESSY-Umgebung definiert. Ein neues Skript Feature erlaubt die wechselseitige Bearbeitung der in einer grafischen Benutzeroberfläche erstellten Tests in textueller Form. Außerdem werden Softwaremetriken (McCabe) für jedes Testobjekt und darauf basierende Qualitätsmaße von Testfällen ermittelt.

Fault Injections speichern, verwalten und wiederverwenden

Testfälle mit einer automatisierten Fault Injection erhalten eine spezielle Eigenschaft und können per Mausklick entweder gemeinsam ausgeführt oder von der Ausführung exkludiert werden. Alle Fault Injections werden komfortabel in TESSY gespeichert und verwaltet. So können sie nutzerfreundlich einem oder mehreren Testfällen zugeordnet werden und bei einem Regressionstest automatisch wieder implementiert werden. Die Funktion für automatisierte Fault Injection wird in der neuen Version 4.1 von TESSY verfügbar sein.

weitere Informationen