28.04.2017

Neue ADAS-Plattform für zentrale Sensorrohdaten-Fusion

Mentor Graphics stellt unter der Bezeichnung DRS360 eine komplett neu entwickelte, serientaugliche Hardware-Software-Plattform für die Auswertung und Verarbeitung von Sensordaten vor.

Andrew Patterson, Business Development Director der Mentor Automotive Division, zeigte sich anlässlich der Vorstellung in München davon überzeugt, dass damit die Entwicklung von aktuellen Fahrzeugkonzepten mit diversen Fahrerassistenzsystemen bis hin zu vollständig autonom gesteuerten Fahrzeugen deutlich einfacher und billiger wird. Erste Testeinsätze soll es bereits im Laufe des Jahres 2017 geben.

Die zentrale Sensorfusion-Plattform DRS360 von Mentor soll die Entwicklung von pilotierten Fahrzeugen des Level 5 deutlich vereinfachen und verbilligen. (© Mentor Graphics)

Die DRS360-Plattform sammelt die Rohdaten aller angeschlossenen Sensoren eines Fahrzeugs ohne Vorverarbeitung direkt in Echtzeit ein und führt sie zentral zusammen, sodass alle Sensordaten gleichzeitig für eine Bewertung zur Verfügung stehen. Dadurch können Entscheidungen schneller und präziser getroffen werden können. So werden beispielsweise die Hardwareressourcen für die dezentrale Sensordatenverarbeitung nicht mehr benötigt, was die Materialkosten und die Stromaufnahme sinken lässt. Unter dem Strich soll die Leistungsaufnahme für eine DRS360-basierte Lösung für das vollautomatische Fahren weniger als 100 Watt betragen und sich damit auch für Elektrofahrzeuge eignen. Zudem entfallen die Latenzzeiten, die mit der dezentralen Vorverarbeitung der Daten verbunden sind. Darüber hinaus bilden die zentral zusammengeführten Sensordaten eine optimale Grundlage für autonome Systeme, die Deep-Learning- und Machine-Learning-Konzepte nutzen.

Die DRS360-Plattform, die von Anfang an für die Realisierung ISO 26262 AISL D konformer Systeme entwickelt wurde, verwendet in der ersten Ausprägung ein MPSoC-FPGA von Xilinx zur Beschleunigung der Signalverarbeitung und zur flexiblen Adaptierung der Sensordaten. Damit lassen sich sowohl Sensoren, die in Zusammenarbeit von Mentor mit Sensorherstellern wie Sony speziell auf die Plattform zugeschnitten werden und die zum Teil proprietäre Schnittstellen nutzen, als auch die bisher üblichen intelligenten Sensoren in das System integrieren, was OEMs und Tier1 die Adaption der neuen Plattform erleichtert.

www.mentor.com/embedded-software/drs360