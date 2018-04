Merken Gemerkt

06.04.2018

Neue ABS-Generation von Continental ABS

Mit seiner neuen ABS-Generation will Continental die optimale Bremsleistung auf wechselnden Fahrbahnbedingungen gewährleisten. Die dritte Generation des Antiblockiersystems (ABS3) reagiert mithilfe weiterentwickelter Bremsdruckregelung schneller und präziser - auch bei Bremsungen auf Fahrbahnen mit abrupt wechselnden Haftungseigenschaften.

Jederzeit sicher, kontrollierbar und eine optimale Bremsleistung - das sind Anforderungen an Bremssysteme. Diesen Anforderungen wird Continental mit der dritten ABS-Generation (ABS3) gerecht und erschließt außerdem weitere Sicherheitspotenziale, um langfristig die Vision Zero, die Vision vom unfallfreien Fahren, zu erreichen. Die neue Generation passt die Bremsdruckregelung noch schneller und präziser an wechselnde Fahrbahnbedingungen an. So bleibt das Fahrzeug bei starken Bremsmanövern besser manövrierfähig, und auch unter widrigen Einflüssen wird die optimale erreichbare Bremsleistung erzielt. Bei Bremsung auf Oberflächen mit unterschiedlichen Reibwerten (μ-Split-Situationen) wie beispielsweise auf dem rechten Fahrbahnrand Laub, Schnee oder Schotter und in der Mitte griffiger Belag, muss das ABS die Bremskraft auf den linken und rechten Rädern komplett unterschiedlich einregeln, um die maximale Verzögerung unter Berücksichtigung der Fahrzeugstabilität zu

ermöglichen.

„Um bei wechselnden Bedingungen stets die optimale Bremsleistung und Manövrierfähigkeit zu erzielen, rechnet das ABS3 Veränderungen schneller und robuster in die Reglung der Raddynamik ein“, sagte Felix Bietenbeck, Leiter des Geschäftsbereiches Vehicle Dynamics bei Continental. So reagiert das ABS3 schneller als die Vorläufergeneration auf abrupte Wechsel der Fahrbahnhaftung. Ein typisches Beispiel ist ein Wagen, der bei einer Vollbremsung von einem glatten Fahrbahnabschnitt auf griffigen Belag kommt – dem sogenannten Low-µ/High-µ-Sprung. Dabei kommt es zu einer Veränderung des Blockierdruck-Niveaus. „Auch wenn diese Veränderung abrupt geschieht, meistert das ABS3, wegen seiner Dynamik und seiner adaptiven Reglerstruktur, dies wirkungsvoller als das ABS2“, sagte Bietenbeck.

Bei Vergleichsfahrten mit vier Fahrzeugen, die jeweils mit ABS2 oder ABS3 sowie zusätzlich mit Vorgänger- oder aktuellen Reifenmodellen ausgerüstet sind, zeigten sich bei Wintererprobungen auf dem Continental-Testgelände im schwedischen Arvidsjaur die Vorteile des ABS3 bei beiden Reifengenerationen. Zu den vorbereiteten Testmanövern gehörte neben μ-Split und dem Low-μ/High-μ-Sprung auch ein gebremster Spurwechsel. © Continental AG

