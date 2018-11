Merken Gemerkt

02.11.2018

NAND-Flash-Einsatz in zeitkritischen Systemen Speicher

Hitex vertreibt mit SafeFTL (Hersteller: HCC Embedded) einen Fail-Safe Flash Translation Layer for NAND für den deterministischen Betrieb in Automotive-Anwendungen. Dieser wurde nun durch eine deterministische Ausführungskontrolle erweitert. Entwickler, die NAND-Flash-Speicher in sicherheitskritische Systeme für Automotive-Anwendungen integrieren, können das SafeFTL-Produkt nutzen, um eine stabile, vorhersagbare Funktionsweise der NAND-Flash-Speicher sicherzustellen.

© Hitex

Das neue deterministische SafeFTL wurde sowohl in simulierten Umgebungen als auch an realen NAND-Flash-Arrays verifiziert. Entwickler integrieren NAND-Flash-Speicher in Sicherheitssysteme, in denen Informationen auf vorhersagbare Weise verfügbar sein müssen. Ein FTL managt ein NAND-Flash-Array und richtet eine logische Schnittstelle ein, die von der Software verwendet werden kann. Dies schließt das Wear Leveling ebenso ein wie den Umgang mit defekten Blöcken und viele weitere Besonderheiten, die kennzeichnend für das Management von NAND-Flash-Speichern sind. Existierende FTLs blockieren allerdings für unbestimmte Zeit an einem gewissen Punkt – besonders, wenn sie stark ausgelastet sind.

Sicherheitskritische Systeme verlangen deshalb nach einem anderen Ansatz, bei dem vorrangig die Stabilität und Vorhersagbarkeit sichergestellt wird. In diesen Systemen, in denen die präzise Zeitaufteilung entscheidend für die Sicherheit ist, können Ingenieure das deterministische SafeFTL von HCC nutzen, um NAND-Flash-Speicher einzusetzen, ohne die Vorhersagbarkeit des Systems durcheinander zu bringen. Der deterministische FTL stützt sich auf den SafeFTL von HCC, indem der Host oder das Sicherheitssystem Informationen darüber erhält, wie lange eine Operation dauern wird, damit die Tasks entweder entsprechend geplant oder in mehreren Schritten ausgeführt werden können. Das Hostsystem erhält also vom FTL eine Angabe der Dauer einer Flash-Operation und kann so den passenden Zeitschlitz einplanen oder komplexe Operationen auf mehrere Zeitschlitze verteilen, während der NAND-Flash-Speicher für andere Tasks verfügbar bleibt.

