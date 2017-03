Merken Gemerkt

02.03.2017

Näherungssensor für Gesten- und Touch-Anwendungen

ON Semiconductor hat einen Touch-/Näherungssensor vorgestellt, der hohe Leistungsfähigkeit, Kosteneffizienz und Komfort in einem einzigen Chip vereint. Der Kapazitäts-zu-Digital-Wandler LC717A30UJ ermöglicht die Sensierung von Kapazitätsänderungen bis hinab in den Femtofarad-Bereich.

Der neue Touch-/Näherungssensor von On Semiconductor. (© ON Semiconductor)

Der Sensorbaustein mit acht kapazitativen Eingänge integriert einen Multiplexer für die Wahl des Eingangskanals; einen AD-Wandler; einen zweistufigen Verstärker um die Kapazitätsänderungen zu bestimmen und die analogen Amplitudenwerte auszugeben; den Systemtaktgenerator, einen Power-on-Reset-Schaltkreis sowie die erforderliche Steuerlogik. Entsprechend den Systemanforderungen lassen sich I2C- oder SPI-Schnittstellen zur Datenausgabe an den Mikrocontroller auswählen. Die Empfindlichkeit des Sensors liegt im Bereich von 150 mm, dadurch lassen sich sowohl Gestenbewegungen als auch herkömmliche Touch-Betätigungen erkennen. Natürlich kann der Baustein auch mit einem Luftspalt zwischen Sensor/Leiterplatte und/oder der Schutzabdeckung betrieben werden. Der Sensor enthält auch eine automatische Kalibrierfunktion welche die Empfindlichkeit entsprechend der Elektrode, Leitungskapazität und Umgebung optimiert und eigenständig kalibriert. Der LC717A30UJ bietet eine Reaktionszeit mit einer Messdauer von 16 ms für seine acht Messkanäle. Er wird mit +2,6 bis +5,5 V betrieben, im Standby-Modus wird nur 1 μA Strom aufgenommen.

www.onsemi.com