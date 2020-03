- Multitouch-Display erzeugt programmierbare Texturen und haptische Effekte

Automobilhersteller können TanvasTouch in zwei Kombinationen implementieren. Als proprietäre Controller-Lösung, die Multitouch-Sensorik und Haptik-Steuerung realisiert. Diese kann in verschiedenen Ausführungen geliefert werden, unter anderem als IC oder als Modul. Oder eine Konvertierung des Multitouch-Sensorpanels in eine kombinierte Multitouch- und Haptik-Komponente für beliebige Oberflächen. © Tanvas