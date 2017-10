Merken Gemerkt

17.10.2017

Multifunktionale Anzeige- und Bedieneinheit

Die Würth Elektronik ICS bringt die multifunktionale Anzeige- und Bedienlösung WEcabin Display i7. Das Display kann zur Anzeige und Bedienung zahlreicher Fahr-zeug- und Komfortfunktionen in mobilen Maschinen sowie Nutzfahrzeugen eingesetzt werden.

Das Display lässt sich laut Hersteller in neue wie bestehende Kabinen-Konzepte integrieren. Mit dem WEcabin Display i7 können sämtliche Befehle oder Zustandsinformationen, die via CAN-Bus oder Ethernet übermittelt werden – wie z.B. Alarmmeldungen oder Diagnosedaten – visualisiert bzw. überwacht oder gesteuert werden.

Zwei CAN Busse, vier digitale Ein- und Ausgänge, ein RS-232/RS-485 Port, eine 10/100 Ethernet- und zwei USB Schnittstellen stellen die Konnektivität sicher. Optional sind Bluetooth- und WiFi-Schnittstellen erhältlich. Im Inneren übernimmt ein ARM Cortex A8 Prozessor mit 512 MB RAM und 4 GB Flash die Arbeit.

Das Display lässt sich in vielerlei Hinsicht an individuelle Anforderungen anpassen. Mit der Programmierumgebung WEcabin Designer hat der Anwender die Möglichkeit, sein Look-and-Feel in die grafische Benutzeroberfläche einzubringen, indem er z. B. sein Logo integriert oder individuelle Widgets gestaltet. Hierbei können eigene Grafik-Bibliotheken eingebunden werden. Alternativ verfügt der WEcabin Designer über eine Standard-Bibliothek von Widgets und Icons.

Grafische Oberfläche

Die grafische Benutzeroberfläche lässt sich mit dem WEcabin Designer via Drag-and-Drop gestalten und programmieren. Auch kann innerhalb der Programmierumgebung eine selbst erstellte grafische Oberfläche vollständig simuliert und getestet werden, ohne dass ein vorheriger Upload auf das Display notwendig wäre.

Das projektiv-kapazitive Touch-Display mit Optical Bonding verfügt über eine Lichtstärke von 500 cd/m² (optional 1000 cd/m²). Es kann über Touch-Gesten (Pan, Zoom, Swipe) bedient werden – auch mit mehreren Fingern gleichzeitig. Erweiterte Features sind PDF Reader, Webbrowser, Benutzerverwaltung, Alarmspeicherung und Video-Streaming.

Das Gehäuse nach IP66 mit dem 3,2 mm dicken, gehärteten, kratzfesten Glas bietet Schutz gegen mechanische Belastungen. Das Display kann laut Hersteller bedenkenlos unter rauen Umweltbedingungen in mobilen Maschinen und Nutzfahrzeugen eingesetzt werden.

