19.02.2019

Multicore-Betriebssystem INTEGRITY-178 tuMP mit FACE 3.0 Konformitätszertifizierung RTOS

Das INTEGRITY-178 Time-Variant Unified Multi Processing (tuMP) Echtzeit-Betriebssystem (RTOS) von Green Hills Software ist konform zum Future Airborne Capability Environment (FACE) Technical Standard (Ausgabe 3.0). Die Zertifizierung umfasst sowohl das Safety-Base- als auch das Security-Profil. Damit zeigt Green Hills Software sein Engagement dafür, offene Standards zu zertifizieren.

Die Ausgabe 3.0 des FACE Technical Standard stellt eine Verbesserung gegenüber der Vorgängerversion 2.1.1 dar, da sie die Verwendung von Multicore-Prozessoren in sicherheitskritischen Anwendungen adressiert. Der Standard erfordert nun, dass jedes Betriebssystemsegment (OSS; Operating System Segment), das Unterstützung für Multicore-Partitionen beansprucht, der ARINC-653 (Teil 1, Ergänzung 4), einschließlich der Anforderungen für Multicore-Betrieb (wie in Abschnitt 2 definiert) entspricht. Mehrere Prozesse innerhalb einer Partition sollen auf verschiedenen Prozessorkernen gleichzeitig ausgeführt werden können.In ARINC-653 wird jede Anwendung als Partition bezeichnet und verfügt über ihren eigenen Speicherbereich.

Asymmetrisches Multi-Processing (AMP), die einfachste Softwarearchitektur in einem Multicore-basierten System, reicht nicht aus, um die Anforderungen der Ergänzung 4 zu erfüllen. INTEGRITY-178 tuMP ist laut Anbieter das einzige zertifizierte FACE-kompatible Betriebssystem, das die Anforderungen von ARINC-653 (Ergänzung 4) erfüllt. Dafür steht Bound Multi-Processing (BMP) zusätzlich zu AMP und symmetrischem Multi-Processing (SMP) zur Verfügung. Per Definition ist BMP eine erweiterte und eingeschränkte Form von SMP, die die ARINC-653-Prozesse (Tasks) einer Anwendung statisch an einen bestimmten Satz von Cores binden kann, wodurch der Systemarchitekt den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Cores genauer steuern kann. INTEGRITY-178 tuMP ermöglicht es den Systementwicklern, ARINC-653-Prozesse innerhalb einer Anwendung mithilfe einer API an einen Core zu binden oder die Systemkonfigurationsdatei zu verwenden. Darüber hinaus erfüllt INTEGRITY-178 tuMP die Anforderungen nach ARINC-653 (Teil 2, Ergänzung 3) für den SMP-Betrieb.

