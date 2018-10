Merken Gemerkt

18.10.2018

Multi-Kanal-USB-Messsystem Messen und Testen

Ein Multi-Kanal USB-Messsystem für Einheitssignale nach DIN IEC 60381-1 u. DIN IEC 60381-2 stellt Goldammer vor. Die G0I-Serie umfasst Erfassungssysteme für Messanwendungen wie DASYlab, DIAdem, LabVIEW und IPEmotion in 8-Kanal- oder 16-Kanal-Ausführung.

Die G0I-Serie von Goldammer vereint die Eigenschaften des ADAS3022 in mehreren kompakten USB-Messsystemen. Der auf sukzessive Approximation (SAR) basierte A/D-Wandler ADAS3022 von Analog Devices ermöglicht das direkte Erfassen von Normalsignalen in der Prozesssteuerung. Die hochohmigen programmierbaren Instrumentenverstärker und Verstärkungen in Verbindung mit einer hohen Gleichtaktunterdrückung erlauben nicht nur die direkte Erfassung von unsymmetrischen oder voll differentiellen Signalen bis ±24,576 V im unipolaren Bereich, sondern auch bipolare differentielle, bipolare unsymmetrische, pseudo-bipolare und pseudo-unipolare Eingangssignale.

Wahlweise in 8-Kanal oder 16-Kanal-Ausführung stehen dem Anwender Erfassungssysteme für Messanwendungen wie DASYlab, DIAdem, LabVIEW und IPEmotion zur Verfügung. Neben analogen Eingangssignalen können synchron digitale Zustände erfasst und/oder von bis zu zwei Universalzählern in den Betriebsmodis Periodendauer, Frequenz , Pulsbreit, Impuls gezählt werden. Zusätzlich zu diesen Standardzählern besteht die Möglichkeit der direkten Erfassung eines Drehgebersignals mit Richtungsbestimmung, Interpolation und Detektierung des Nullpunktes.

Neben dem Erfassen von Signalen ist auch das Auslösen von Aktionen über digitale und bis zu 4 analogen Ausgangskanälen in Erfassungs- oder Prüfprogramme integrierbar.

