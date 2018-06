Merken Gemerkt

19.06.2018

MOSFET-Serie zur Relais-Ansteuerung Leistungssteuerung

Toshiba Electronics Europe hat die Einführung einer MOSFET-Serie angekündigt, in der eine aktive Spannungsbegrenzung mit Hilfe einer zwischen Drain und Gate integrierten Diode realisiert wird. Die Einzel- (SSM3K357R) und Dual-MOSFET-Variante (SSM6N357R) ist für die Ansteuerung induktiver Lasten wie mechanischer Relais oder einzelner Spulen geeignet.

© Toshiba Electronics Europe

Die 357-Serie schützt Treiber vor möglichen Schäden durch Überspannung auf Grund von Gegen-EMK der induktiven Last. Durch die Integration eines Pull-Down- und eines Vorwiderstandes sowie einer Zener-Diode werden weniger externe Teile benötigt.

Die Bausteine widerstehen einer maximalen Drain-Source-Spannung (VDSS) von 60 V und einem maximalen Drain-Strom (ID) von 0,65 A. Der Durchlasswiderstand (RDS(ON)) beträgt 800mΩ bei VGS=5,0 V.

Der Einzel-MOSFET SSM3K357R ist in einem Gehäuse der SOT-23F-Klasse (2,9mm x 2,4mm x 0,8mm) untergebracht und ist für die Ansteuerung von Relais und Spulen aufgrund der niedrigen Betriebsspannung von 3,0 V geeignet. Da der Baustein gemäß AEC-Q101 qualifiziert ist, ist er sowohl für Anwendungen in der Automobilindustrie als auch in anderen industriellen Bereichen geeignet. Der Dual-MOSFET SSM6N357R ist in einem Gehäuse der TSOP6F-Klasse (2,9mm x 2,8mm x 0.8mm) untergebracht.

