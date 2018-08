Merken Gemerkt

28.08.2018

Modularer Fahrerarbeitsplatz im Buscockpit Bediensysteme

Mit dem modularen Fahrerarbeitsplatz (mFAP) will Continental das Bus-Cockpit ergonomischer, komfortabler und sicherer machen. Flottenbetreiber sollen damit flexibler agieren können und Fahrzeughersteller brauchen weniger Teile vorhalten. Das Konzept fügt sich in die Gestaltungskonzepte der neuesten Fahrzeuggenerationen von Stadtbussen ein und wurde mit dem iF Product Design Award und dem German Design Award ausgezeichnet.

Herstellern erhalten durch digitale Displays völlige Freiheit bei der Anordnung und Programmierung der verschiedenen Anzeigen und Bedienfelder. Die Fahrerarbeitsplätze lassen sich an die jeweiligen Anforderungen des Transportunternehmens anpassen. Erste Einheiten werden bereits an Bushersteller ausgeliefert, Anfang 2019 beginnt die Serienproduktion. Interesse zeigen auch Hersteller von elektrisch angetriebenen Kommunalfahrzeugen, von Landmaschinen oder Baufahrzeugen.

Fahrer erhält ausschließlich die relevanten Informationen

Das Besondere an dem modularen Fahrerarbeitsplatz ist die Kombination aus bis zu drei Displays mit zwei frei konfigurierbaren Bedienfeldern. In der Basisausstattung zeigt das programmierbare 12,3-Zoll-TFT-Display (MultiViu Professional 12) als zentrale Einheit verschiedene Kombiinstrumente und Informationen wie Kamerabilder an. Es wird von den Bedienfeldern rechts und links des Lenkrades ergänzt. Die relevanten Informationen und die wichtigsten Bedienfelder sind so leicht zu erfassen. Der Fahrer profitiert von dem Konzept, weil ihm nur die Informationen angezeigt werden, die er wirklich braucht und das auf Wunsch auch in seiner Muttersprache. Dadurch wird er nicht unnötig abgelenkt und kann sich auf den Straßenverkehr konzentrieren.

Wo beim Fahrbetrieb die Geschwindigkeit, der Ladestand oder die Navigation angezeigt wird, sind beim Haltestellenbetrieb die Türkameras und andere dann relevante Informationen zu sehen. Beim Rückwärtsfahren oder für Rundumkamera-Systeme kann das Display als Monitor genutzt werden und macht einen Extra-Bildschirm überflüssig. Warnleuchten erscheinen nur dann auf dem Display, wenn es Störmeldungen gibt. Zusätzlich können Pop-up-Meldungen eingeblendet werden, um den Fahrer in außergewöhnlichen Situationen zu warnen. Wie von bisherigen Modellen des Fahrerarbeitsplatzes gewohnt, lässt sich das System komplett in Höhe und Neigung verstellen. Das bedeutet für den Busfahrer ergonomische Arbeitsbedingungen.

Durch den modulartigen Aufbau ist der Hersteller frei bei der Anordnung von Bedienfeldern und Anzeigen. So kann er sich nach den Anforderungen seiner Kunden und nach den Einsatzbereichen der Busse richten, ohne zusätzliche Bauteile vorhalten zu müssen.

Die Bedienfelder sind über CAN-Bus verbunden und frei programmierbar. Das macht das System universell einsatzbereit. Trotz dieser Flexibilität ist der Arbeitsplatz konform mit dem EBSF-Standard (The European Bus System of the Future) und entspricht den Anforderungen des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Durch die robuste Ausführung aller Komponenten bewährt sich der mFAP auch im harten Busalltag.

Flottenbetreiber profitieren

Werden weitere Schalter, Anzeigen oder Zusatzgeräte gebraucht, lassen sich an dem Arbeitsplatz zwei zusätzliche Displays anstecken. Der Fahrzeughersteller kann alle Module nach den Wünschen seiner Kunden programmieren und auch von Links- auf Rechtslenker umstellen. Sollte der Bus später für einen anderen Einsatzweck auf Tour gehen, können die Bedienfelder mit neuen Tastensymbolen ausgestattet und neu programmiert werden. Ein Vorteil, der mit mechanischen Schaltern nicht ohne weiteres realisierbar ist und von dem auch Flottenbetreiber profitieren.

Der Fahrerarbeitsplatz verfügt wahlweise über eine Memory- oder PowerOn-Funktion. Beim nächsten Start sind zum Beispiel Schalter und Anzeigen auf demselben Stand wie beim Verlassen des Busses – oder in einer Grundstellung, auch wenn zwischendurch ein Reinigungsteam über die Module gewischt haben sollte. Hersteller, die ihren Kunden ein zusätzliches Designangebot machen möchten, können Schalter und Hintergrundbeleuchtung des modularen Fahrerarbeitsplatzes auch in ein farblich passendes Ambiente-Licht tauchen.

Das Konzept des modularen Fahrerarbeitsplatzes stellt die Bedürfnisse des Fahrers in den

Mittelpunkt und lässt sich darüber hinaus an die Erfordernisse des Einsatzbereichs anpassen, egal, ob Stadt- oder Überlandverkehr. © Continental

