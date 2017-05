Merken Gemerkt

10.05.2017

Modularer Datenlogger zur Flottenerprobung

Das ARCOS-1.5-Datenlogger-System von Ipetronik zeichnet sich durch hohe Rechenleistung, Datenspeicherkapazität und Zuverlässigkeit aus.

Aufgrund der modularen Systemarchitektur kann der Logger je nach Messaufgabe adaptiert werden: Durch das Baukastenprinzip mit Einsteckmodulen lässt sich die Anzahl der Busschnittstellen für CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, Ethernet und MOST bedarfsgereicht erweitern. Somit erfasst das System auch große Bordnetztopologien mit vielen Busnetzwerken und Steuergeräten über die wichtigsten Protokolle wie CCP und XCP. Testfahrten, die beispielsweise eine Validierung von Assistenzsystemen erfordern oder das Verhalten und Sichtumfeld des Fahrers aufzeichnen wollen, sind durch mehrere USB-Kameras und bis zu acht IP-Kameras realisierbar. Die Datenspeicherung erfolgt auf CF-Karten und über SATA-Schnittstellen mit großer Speichertiefe bis zu 1 TByte im Raid 10. Die drahtlose Kommunikation wird über ein Steckmodul mit weltweit operierenden 3G-Modems, GPS, Glonass- und Baidu-Positionsdatenerfassung und modularen W-LAN-Modulen mit 2,4 GHz Bandreite umgesetzt. Eine weitere Besonderheit der ARCOS-1.5-Hardwareplattform ist der umschaltbare Betriebsmodus. Standardmäßig läuft der Logger mit Linux als Betriebssystem. Durch Tauschen des Wechselspeichermediums lässt sich dieselbe Hardware als Windows-Logger mit der IPEmotion-Software als Applikationssystem für Steuergeräte betreiben.

