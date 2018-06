Merken Gemerkt

Merken

07.06.2018

Modulare Test-Controller für 1 bis 32 Kanäle Testsystem

Der Test-Controller von Moog wurde für Nutzer in Automobil-Testlaboren entwickelt. Der ein- bis 32-kanalige, modulare Test-Controller soll die Qualität der Testdaten verbessern, die Setup-Zeiten für die Tests beschleunigen und die Dauer bis zum Abschluss der Tests verkürzen.

Der Test-Controller ist ein modulares System zur Steuerung hydraulischer und elektrischer Testsysteme, das für Lebensdauerversuche an Komponenten und für integrierte Straßen-Nachfahrversuche am Fahrzeug einsetzbar ist. In einer von Moog durchgeführten Umfrage haben Anwender im Testlabor angegeben, dass die wichtigsten Anforderungen an Test-Controller folgende sind: Gewährleistung der Sicherheit vom Testobjekt und Test, einfache Fehlersuche und Fehlerbehebung und schneller Test-Aufbau.

Der neu entwickelte Test-Controller erlaubt Anwendern die Kontrolle über alle Kanäle eines Testsystems und ermöglicht die Speicherung der Setup-Parameter und Test-Profile zur späteren Verwendung. Die Test-Controller bieten Regelkreise für eine verbesserte Feedback-Kontrolle und eine „stoßfreie“ Schnellumschaltung von einem Kontrollmodus auf einen anderen (z. B. Kraft- zu Positionskontrolle). Während eines Tests wird kein externer Programm-Generator zur manuellen Änderung von Steuersignalen benötigt. Die Datenerfassung für Regelkreissignale oder angeschlossene Signalumwandler des Test-Controllers ermöglicht den Anwendern im Labor eine Überwachung in Echtzeit.

Mit diesen über den Test-Controller zusätzlich verfügbaren digitalen Daten können die Anwender im Labor den Zustand ihres Testgeräts und des Objekts während eines Tests überprüfen, sodass Stillstandszeiten und ungeplante Wartungsarbeiten vermieden werden können.

Die hohe Dichte von Ein- und Ausgängen des digitalen Moog Test-Controllers sorgt für leicht zu konfigurierende Aufbauten. © Moog

weitere Informationen