Merken Gemerkt

Merken

20.03.2018

Mobiles Ladesystem für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge Ladetechnik

Heitec und das Münchener Start-Up-Unternehmen EcoG haben eine voll integrierte, mobile Systemlösung für ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug (HEV) entwickelt und gefertigt. hat. Darin ist intelligente Ladeelektronik verbaut, die den zum Laden einer Traktionsbatterie notwendigen Gleichstrom aus einem herkömmlichen 230-VAC-Netz erzeugt.

© Heitec

EcoG hat dabei das Software-Konzept und die Embedded-Software-Komponenten - vor allem das IoT Betriebssystem für EV Lader und die API zur Geschäftsintegration – beigesteuert. Das Hybrid-Fahrzeug kann mittels dieser Ladebox an jeder Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Durch das handliche Design wird die Ladebox bei Bedarf im Fahrzeug mitgeführt und macht den Fahrer damit flexibel und unabhängiger von fest installierten elektrischen Stromquellen. Zudem wird am Fahrzeug fest eingebautes Gewicht eingespart und somit der Verbrauch reduziert und die Reichweite erhöht.

Heitec entwickelte für die Anwendung sowohl die Elektronik als auch die Gehäusetechnik unter Beachtung der Vorgaben der Industrie für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Robustheit. Um ein zuverlässiges Lademanagement sicherzustellen, musste neben der Leistungselektronik ein Kommunikationssystem mit umfassenden Kontrollfunktionen integriert werden. Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit muss u. a. kontinuierlich der Zustand der Isolierung und das Nicht-Auftreten von Fehlströmen überwacht werden.

Die Anforderungen an das Gehäuse waren ebenso vielseitig. So musste das Chassis nicht nur trotz komplexer Elektronik kompakt, robust und gemäß IP 54 gegen Witterungsbedingungen geschützt sein, sondern bei der erforderlichen Kompaktheit von 580 mm x 441 mm x 202 mm ausreichend Platz für alle nötigen Komponenten bieten. Darüber hinaus war hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit sowie EMV-Schutz gefordert, um die Zuverlässigkeit auch seitens der Mechanik zu garantieren. Da das Ladesystem in einem handlichen, kundenspezifischen Designergehäuse „verpackt“ und direkt beim Endkunden im Einsatz ist, musste das Gehäuse außerdem über eine attraktive Optik verfügen und dem Corporate Design des Kunden entsprechen.

Über das Startup

Das im Juli 2017 gegründete Startup EcoG ist Spezialist für industrielle IoT Betriebssysteme für EV Ladelösungen und bietet mit der EcoG Plattform eine offene Schnittstelle für EV Mehrwert-Dienste, digitale Services und Geschäftsintegration zur Monetisierung der Ladeinfrastruktur. Das EcoG IIoT Betriebssystem für Ladesäulen beinhaltet Softwaremodule für Ladestandards wie CCS oder CHAdeMO und ermöglicht eine Integration von Ladelösungen in lokale Applikationen wie das Leistungs- und Energiemanagement von Gebäuden oder die Autorisierung von Ladevorgängen integriert in Smart Phone Apps der Kunden. Hierzu bietet EcoG für die Plattform offene Programmierschnittstellen für die Implementierung eigener Dienste und Systemanbindungen an.

zu Heitec