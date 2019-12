Merken Gemerkt

Merken

16.12.2019

Mobiler Schwingungsmesser Messen und Testen

Das Polytec VibroGo Laser-Doppler-Vibrometer misst Schwingungen berührungsfrei mit einer Frequenzbandbreite von DC bis 100 kHz. VibroGo soll dabei helfen, Phänomenen der Dynamik und Akustik auf den Grund zu gehen und dient als Basis für Forschung, Produktentwicklung und Qualitätssicherung.

© Polytec

Der Auto- und Remotefokus erleichtert das Ausrichten des Laser-Messpunktes am Messobjekt. Die Anwender wählen den gewünschten Frequenzbereich direkt am Gerät per Touchscreen aus und messen die Schwinggeschwindigkeit, Amplitude und Beschleunigung. Hochpassfilter und Frequenzbandbreitenfilter isolieren Störsignale.

VibroGo erfasst laut Hersteller Maschinenschwingungen selbst in schwer zugänglichen oder Gefahrenbereichen aus sicherem Abstand. Die Steuerung von VibroGo und der Datentransfer erfolgen per Ethernet oder per WLAN.

weitere Informationen