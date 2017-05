Merken Gemerkt

23.05.2017

Mobile Power-Station für Fahrzeugmessungen

Ipetronik kündigt mit der MIP-500 eine mobile Power-Station mit intelligentem Energiemanagement zur Bordnetz-unabhängigen Versorgung von Messsystemen im Fahrzeugbereich an.

Die 12-V-Blei-Vlies-Hochleistungsbatterie bietet eine Kapazität von 75 Ah und eignet sich sowohl für Anwendungen in Elektro- und Hybridfahrzeugen als auch in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Besonders aber in Elektro- und Hybridfahrzeugen muss gewährleistet sein, dass die im Erprobungsfahrzeug verbaute Messtechnik das Fahrzeug Energiemanagement nicht beeinflusst. Hierbei unterstützt sie sowohl den stationären AC-Ladevorgang über das 230-V-Netz als auch die Bordnetz-gespeiste DC-Aufladung der integrierten Hochleistungsbatterie. Durch die eingesetzte Ladeschaltung kann der Strom, der vom Bordnetz zum Laden benutzt wird, zweistufig begrenzt werden. Ebenso verhindert die Elektronik eine Rückspeisung von der Hochleistungsbatterie auf die fahrzeugeigene Batterie. Die integrierte, programmierbare Steuerung ermöglicht – über Auswertung von CAN-Signalen – die Aktivierung/Deaktivierung der DC-Aufladung. Weitere Eigenschaften sind die Bordnetzladung mit wählbarer Ladestrombegrenzung, die programmierbare CAN-Schnittstelle, die hohe Vibrationsfestigkeit und das Befestigungs-Kit für die individuelle Montage im Testfahrzeug.

