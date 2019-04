Merken Gemerkt

23.04.2019

Mobile Messdatenerfassung und Schwingungsmessung Messen und Testen

Lösungen zur Vibrationserkennung von Maschinen oder Anlagen und mobile Messdatenerfassung zeigt ALTHEN Sensors & Controls auf der Sensor + Test in Nürnberg. Vom 24. Bis 26. Juni zeigt das Unternehmen am Stand 405 in Halle 5 u.a. das VibroLine Schwingungsmesssystem der VLE Serie 1-8 sowie den mobilen 10-Kanal Messkoffer mit integriertem Datenlogger GL240.

Das VibroLine Schwingungsmesssystem eignet sich für die Schwingungskennwert-Überwachung von Schwingbeschleunigung, Schwinggeschwindigkeit oder -weg nach DIN ISO 10816/20816, zum Beispiel für Motoren, Lüfter oder Pumpen. Der Zustand der Maschinen kann sofort an der Gerätefront abgelesen werden. Zu den besonderen Eigenschaften zählen frei einstellbare Bandpass- und Ordnungsfilter, 4-20mA-Ausgang für jeden Messkanal, eine Zykluszeit von 8 ms sowie die Auslösung bei Crasherkennung nach 0,7 ms. Ein Modell wird am Stand in Aktion zu sehen sein.

© ALTHEN Sensors & Controls

Der neu entwickelte Messkoffer ermöglicht, ohne lange Montage- bzw. Anschlusszeiten, das mobile, flexible Monitoring sowie die Aufzeichnung unterschiedlicher Messsignale. Er ist zur Beschaltung von bis zu zehn aktiven Messwertaufnehmern bzw. Sensoren mit analogem Spannungs- und Stromausgang in Verbindung mit einem Datenlogger vom Typ GRAPHTEC GL240 vorgesehen. Der Datenlogger ist auf einer Montageplatte montiert und kann vom Messkoffer auch getrennt für anderweitige Messaufgaben verwendet werden. Am Stand werden mit dem MK-GL240-10K-230 live-Messungen durchgeführt und die Vorteile des mobilen Systems erläutert.

