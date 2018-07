Merken Gemerkt

02.07.2018

Miniaturisiertes GNSS/Inertialsystem in drei Versionen Positionserfassung

Das GNSS/Inertialsystem ADMA-Slim wurde für Anwendungen mit Platz- oder Gewichtsbeschränkungen entwickelt, um es z.B. auf Motorrädern, in überfahrbaren Plattformen für GSTs (Global Soft Targets) oder VRUs (Vulnerable Road User wie Fußgänger oder Fahrradfahrer) zu integrieren. ADMA-Slim basiert auf der ADMA-Technologie für zentimetergenaue Positionsdatenerfassung und ist in drei Varianten erhältlich - erstmalig auch als OEM-Version.

ADMA-Slim © GeneSys Elektronik

ADMA-Slim wurde für Anwendungen mit Platz- oder Gewichtsbeschränkungen entwickelt. Es kommt dort zum Einsatz, wo Platz oder Gewicht begrenzt sind aber dennoch eine präzise Bewegungsverfolgung erforderlich ist. Beispielsweise für die Integration in Motorrädern, Sport-Fahrzeugen, Jet-Skis oder Schneemobilen aber auch für Anwendungen in überfahrbaren Plattformen für GSTs und VRUs (wie Fußgänger oder Fahrradfahrer). Darüber hinaus eignet sich das inertiale Messsystem auch für fahrdynamische Untersuchungen und zur ADAS-Evaluierung allgemein, oder speziell nach Euro NCAP oder NHTSA. ADAS-Funktionen sind z.B. das autonome Notbremssystem (AEB) oder das Spurassistent-System (Lane Support System, kurz LSS).

Kompatibilität

Durch die verschärften Euro NCAP-Anforderungen für 2018 sind kleinere, leichtere und kompaktere Messsysteme wie ADMA-Slim erforderlich, um diese dann direkt in die ferngesteuerten Soft Targets einzubauen. Diese werden in den Testvorschriften GVT (Global Vehicle Target, Euro-NCAP) oder SSV (Strikeable Surrogate Vehicle, NHTSA) genannt. ADMA-Slim ist laut Anbieter zu gängigen überfahrbaren Plattformen, so auch zum GST (Guided Soft Target) von ABD, dem UFO (Ultraflat Overrunable) von DSD oder dem 4activeFB von 4a kompatibel.

Um sicherzustellen, dass z.B. ein GST einer genau definierten Strecke ohne Abweichung folgt, sind äußerst präzise Positionsdaten von einem GNSS-gestützten Inertialsystem wie dem ADMA-Slim unabdingbar. Mit dieser Kombination aus Messsystem und überfahrbarer Plattform kommen zwei Systeme zum Einsatz, die miteinander harmonieren.

ADMA-Slim wurde speziell für Anwendungen mit Platz- und Gewichtsbeschränkungen entwickelt, z.B. in GVTs oder VRUs © GeneSys Elektronik

Die Technologie

Das GNSS/Inertialsystem basiert auf MEMS-Kreiseln und -Beschleunigungsmessern sowie auf einem GNSS-Empfänger. Mit der reinen GNSS Mess-Methode ohne Inertialsensorik ist für ein einwandfreies Messergebnis freie Sicht zum Himmel unabdingbar. In der Realität jedoch wird die erreichbare Messgenauigkeit von Gebäuden, Bäumen, Zäunen oder Fahrzeugen beeinflusst. Die inertiale Messeinheit unterdrückt das Signalrauschen bei gestörtem GNSS-Empfang oder zeitweisem GNSS-Ausfall. Dadurch liefert ADMA-Slim präzise, geglättete und kontinuierliche Signale auch bei schlechtem GNSS-Empfang. Mit der gleichzeitigen Verwendung von unterschiedlichen GNSS-Systemen wie GPS, GLONASS, BeiDou oder Galileo verbessert sich der Satellitenempfang, auch bei bewaldeten Teststrecken.

Größe und Handhabung

Die Abmessungen betragen 177 mm Länge, 130 mm Breite und 47 mm Höhe. Das kompakte Gerät wiegt 1500 g auf die Waage, die gehäuselose OEM-Variante 300 g. ADMA-Slim ist in drei Varianten erhältlich: einer Standard-Version mit sieben Lemo-Steckern oder einer Einzel-Stecker-Variante mit MIL-Stecker. Beide Varianten sind in einem handlichen, wasserdichten Gehäuse verbaut. Die dritte Variante ist die erste von GeneSys verfügbare OEM-Version ohne Gehäuse und kann direkt in eine bestehende Anlage fest integriert werden.

Wie bei allen ADMA-Systemen können die Einstellungen im Webinterface vorgenommen werden. Einmal installiert, bleibt die Konfiguration gespeichert. ADMA-Slim ist kompatibel mit allen bisherigen ADMA-Produkten und kann daher auch mit der ADMA DELTA-Berechnung kombiniert werden. Mittels der kostenlos mitgelieferten GeneSys Ethernet Logger Software können Daten erfasst und der Systemzustand in Echtzeit überwacht werden. ADMA-Slim erfüllt die Anforderungen internationaler Teststandards Euro NCAP und NHTSA und kann weltweit für Fahrdynamikmessungen und ADAS-Tests eingesetzt werden, wie z.B. AEB, LSS und Car-to-Car, und im Besonderen auch dort wo Größe und Gewicht eine Rolle spielen.

ADMA-Slim ist in 3 Varianten erhältlich: eine Mehrfach-Stecker- und eine Einstecker-Variante (beide im wasserdichten Gehäuse) sowie einer OEM-Version © GeneSys Elektronik

